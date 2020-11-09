Prof. Dr. Metin Sitti 'Bilimde Çığır Açtı’

9 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirilen zirvede, 111 ülkeden yaklaşık 1000 aday, 10 farklı kategoride yarıştı. Mühendislik ve Teknoloji kategorisindeki 'Yılın Bilimde Çığır Açan Buluşu Ödülü' kablosuz küçük tıbbi robotlar, biyoesinli minyatür, yumuşak robotlar ve yapıştırıcılar gibi çeşitli araştırma alanındaki öncü çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Sitti’ye takdim edildi.

'ONUR VERİCİ'

Koç Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakülteleriyle, ETH Zürih Bilişim Teknolojileri ve Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Max Planck Akıllı Sistemler Enstitüsü Direktörü olan Prof. Dr. Sitti, ödül nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ekibimin gerçekleştirdiği çığır açan araştırmaların takdir edildiğini gösteren bu ödülü almaktan onur duyuyorum. 'Yılın Bilimde Çığır Açan Buluşu Ödülü' ve 2018 yılında aldığım 'Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası' çok onur verici olmalarının yanı sıra araştırmalarımızı hem Türkiye’de hem dünyada çok sayıda insana tanıtması açısından benim için çok önemli. Çığır açıcı araştırmalarıma, Koç Üniversitesi dâhil parçası olduğum tüm araştırma laboratuvarlarımda öğrencilerimle ve ortak çalıştığım meslektaşlarımla birlikte büyük bir heyecanla devam ediyorum.

'FİLMDEN ETKİLENDİM'

Araştırmam, insan vücudu içinde kablosuz tıbbi cihazların kullanımının önündeki engelleri yıkıyor. Felçli bir hastanın beynindeki kan pıhtısını açmak için vücuda giren mikroskobik bir denizaltıyı anlatan 1966 yapımı bilim kurgu filmi Fantastic Voyage’dan çok etkilenmiştim. Filmi gördüğüm andan itibaren, insan vücudunun karmaşık bölgelerinde gezebilecek küçük tıbbi cihazlar yaratmanın hayalini kurmaya başladım. Bu makineler minimal invazif işlemlerde kullanılıp hastalıkları erken evrede ve fazla yan etki oluşturmadan teşhis ve tedavi edebilir."