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Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça hayatını kaybetti

#Mehmet Şakir Akça#Gazi Üniversitesi#Vefat
Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça hayatını kaybetti

Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça vefat etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'nın vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü, geçmişteki akademik çalışmalarında müşfik desteğini esirgemeyen hocası Prof. Dr. Akça'yı kaybetmenin derin hüznünü yaşadığını dile getiren Bahçeli, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Merhum Hocam alim, fazıl, gönül ve bilim insanı olarak dua ve hürmetle hatırlanacaktır. Sayın Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. MEHMET ŞAKİR AKÇA KİMDİR?
29.10.1933 tarihinde Elmalı’da dünyaya geldi. İlk ve Ortaokulu Elmalı’da tamamladı. Elmalı Ortaokulu’nun ilk öğrencilerinden olup, o günkü sistem içerisinde Bakanlık Belgeleri ile taltif edildi. Daha sonra lise öğrenimi için İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ne gitti.1953 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanarak, Üniversite hayatına başladı.

Normal Eğitim süresi içerisinde Fakülteyi bitirerek askere gitti. Yedek Subaylığına Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tamamladıktan sonra, Memleketinde mesleğini icra etmeye başladı. Üç yıl süre ile çalıştıktan sonra Avrupa’ya gitti. Avrupa’da bir yıl Eğitim sonunda Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin ilk kurucuları arasında bulunmam istendiğinden Avrupa’dan döndü.

Ankara’da adı geçen fakültede çalışmasını sürdürmeye başladı. Bu yıl 1964 idi. 1964 yılında Ankara Üniversitesi’ ne intihamından sonraki yıllarda normal süreler içerisinde ihtisasımı, Doçentlik ve Profösörlüğümü tamamlayarak adı geçen kurumda hem öğretim üyesi hem de idari görevlerde bulundu. İdari görevleri 1975 yılında Kürsü Başkanlığı, 1977’de Senatörlük, 1978 yılında Dekanlık, 1982 yılında da Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü görevlerinde bulundu.

1987 yılında Rektörlük süresi dolduktan sonra Kurucuları arasında bulunduğu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeliği görevini üstlenmeye başladı. 

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#Mehmet Şakir Akça#Gazi Üniversitesi#Vefat