Prof. Dr. İnan’ın İran’da büstü dikildi

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, 2019’da, İslam dünyasında bilimin gelişimine katkıda bulunmak, akademisyenler ve araştırmacılar arasındaki bilimsel ilişkileri geliştirmek amacıyla iki yılda bir verilen ve Hazreti Muhammed Mustafa’nın adını taşıyan ‘Mustafa Ödülü’ne layık görülmüştü. Prof. Dr. Umran İnan’a bu ödül, iyonosferik ve atmosferik fizik alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve bilime kattığı değer nedeniyle takdim edilmişti. ‘Mustafa Ödülü’ çerçevesinde ödül alan bilim insanlarının büstleri yapılarak Tahran’daki Pardis Teknoloji Parkı’nda sergileniyor. 2019’da üçüncüsü düzenlenen Mustafa Ödülü’nü almaya hak kazanan Prof. Dr. Umran İnan’ın, İranlı heykeltıraş Musa Abdi tarafından yapılan büstü de Pardis Teknoloji Parkı’nda yerini adı. Ödüller kapsamında, 2019’da ödüle layık görülen BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin (Mainz Üniversitesi, Almanya), Prof. Ali Khademhosseini (Kalifoniya Üniversitesi, Los Angeles ABD), Prof. Hossein Baharvand (Royan Enstitüsü, İran), Dr. Mohammad Abdolahad’ın (Tahran Üniversitesi, İran) da büstleri törenle açıldı.

Rektör Prof. Dr. Umran İnan, İslam dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan ‘Mustafa Ödülü’nün’ bilimin evrenselleşmesinde önemli bir rol oynadığını belirterek şöyle konuştu:

“Bilimsel anlamda dünyanın yeni bir çağa adım attığı bu dönemde, İslam dünyasının bilime katkılarını destekleyen bu önemli ödüle layık görülmekten ve Tahran’da bulunan Bilim İnsanları Parkı’nda adıma büst yapılmasından büyük gurur duydum. Bu büst benim için ayrıca yüzyıllardır bu bölgenin koruyucusu ve vasisi olan İran ve Türk halkları arasındaki derin kardeşliği simgeliyor. Özellikle 2020'nin başından beri hayatımızı kıskacı altına alan bir salgınla mücadele ettiğimiz bir dönemde, bilimsel araştırmalar bu salgından çıkış yolu ve ilerlemenin itici gücüdür. Koç Üniversitesi'ndeki doktora öğrencilerinin çok önemli bir kısmını oluşturan İranlı öğrencilerimiz ve İran'daki üniversite ortaklarımızla birlikte, insanlığın yaşamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve bilimde mükemmelliği yakalamak için çalışmaya devam ediyoruz.”