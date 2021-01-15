Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’e, ‘Anayasacılığın Savunucusu’ ödülü

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, 12-16 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenlenen Küresel Anayasacılık Zirvesi kapsamında verilen, ‘Anayasalcılığın Savunucusu’ ödülüne layık görüldü. Prof. Dr. Oder, anayasa yargısı, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında uluslararası ve karşılaştırmalı alanda etki doğuran bilimsel çalışmalara katkıları nedeniyle ödülü Türkiye’den alan ilk bilim insanı oldu. ‘Küresel Anayasacılık Zirvesi’nin açılış oturumunda yaptığı konuşmada tüm dünyadaki anayasal erozyonun boyutlarına ve anayasacı bilim insanlarının rolüne dikkat çeken Prof. Dr. Oder, şunları söyledi: “Bu ödül, tüm dünyada anayasacılık alanında meslektaşlarımın oluşturduğu büyük bilimsel ailenin verdiği bir onur. Ödülü, yalnızca bana değil, anayasacılık gereklerini bilimsel doğruluk, ciddiyet ve adanmışlıkla her koşulda savunan tüm meslektaşlarımla paylaşıyorum. Özgürlükçü demokrasileri giderek daha fazla aşındıran siyasal gerilemeler sadece anayasacılığa karşıt değil. Aynı zamanda, onun yarattığı entelektüel birikimi ve akademiyi de örseliyor, değersizleştiriyor. Bu ödül ve onun verildiği bu dünya zirvesiyle, uluslararası anayasacılık ailesi olarak anayasal gerilemeler karşısında hem karşılaştırmalı anayasacılığın hem de anayasa akademisinin rolünü vurgulayacağız.”

Zirve, Uluslararası Kamu Hukuku Derneği (ICON-S) ve Uluslararası Anayasacılığın Geleceği Platformu tarafından bu yıl Teksas Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde düzenlendi. Ödül, anayasacılık alanında önde gelen bilim insanlarından oluşan uluslararası seçici bir kurul tarafından takdim edildi. Prof. Dr. Oder, anayasa hukuku profesörü olmanın yanı sıra UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Başkanlığı’nı da sürdürüyor.