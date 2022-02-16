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Prof. Dr. Aziz Sancar kampüsü açılıyor

#Aziz Sancar#BİLSEM#Milli Eğitim Bakanlığı
Prof. Dr. Aziz Sancar kampüsü açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara’da yapımı tamamlanan, içerisinde bilim ve sanat eğitim merkezi (BİLSEM), anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonu bulunan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’in isminin verildiği eğitim kampüsü 17 Şubat’ta açılacak. Törene Prof. Dr. Aziz Sancar da katılacak. Ar-Ge merkezi olarak tasarlanan kampüste, ilkokuldan liseye kadar tüm öğrenciler bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Dileğimiz ve temennimiz, nice Aziz Sancarların yetişmesini sağlamak" dedi.

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Bakanlık tarafından Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan eğitim kampüsüne, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adı verildi. BİLSEM, anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonundan oluşan kampüs, 17 Şubat’ta Prof. Dr. Aziz Sancar’ın da katılacağı törenle açılacak.  Ar-Ge merkezi olarak tasarlanan kampüste, lise düzeyindeki tüm öğrencilerin bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 497 öğrenciyle başlayacak olan BİLSEM’de 14 derslik, biyokimya, mekatronik, havacılık-İHA-dron, dörtel tasarım ve animasyon, filoloji, arkeoloji, yaratıcılık ve yazarlık atölyeleri bulunuyor. Anaokulu 4 derslik ve yemek salonundan oluşurken, Fen Lisesi’nde ise, 12 derslik, ayrıca fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, bilim teknoloji sınıfı, müzik atölyesi, 4 bin kitap kapasiteli kütüphane, çok amaçlı salon, tam donanımlı revir yer alıyor. Kampüste ayrıca, 30 odalı 90 öğrenci kapasiteli jimnastik salonu, seminer-sinema salonu, 2 adet kütüphaneli etüt odası, lobi dinlenme salonu, 120 kapasiteli yemekhane ve tam donanımlı kız öğrenci pansiyonu bulunuyor. Kampüste internet erişimi, televizyon, dinlenme ve etüt odaları, kahvaltı, sağlık odası, yemekhane, çamaşırhane gibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar da oluşturuldu.

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İSTEĞİMİZ NİCE AZİZ SANCAR’LARIN YETİŞMESİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şöyle konuştu:

"Aziz Sancar bildiğiniz gibi ülkemizin yetiştirmiş olduğu çok önemli bir bilim insanı. Gençlerimizin, çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin Aziz Sancar’ı tanıması lazım. Bu başarılı hikayesinin hangi fedakarlıklarla ortaya çıktığını yakinen görmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı olarak da Aziz Sancar hocamıza minnet duygusunun ifadesi olarak özel eğitim ana okulu, bilim sanat merkezi ve fen lisesinin olduğu aynı zamanda kız öğrenciler için pansiyon bulunan bir kampüs oluşturmak istedik. Böylece orada dileğimiz ve temennimiz, nice Aziz Sancarların yetişmesini sağlamak ve ülkemizde Aziz Sancar’ın tüm okullarımızda tanınmasına katkıda bulunmak.

Prof. Dr. Aziz Sancar kampüsü açılıyor
ÜÇ EĞİTİM BİRİMİ BİR ARADA
Okul kampüsünde 3 farklı eğitim birimini bir araya getirdik. Birincisi anaokulu. 3-5 yaş okul öncesi öğrenci grubunun Aziz Sancar’ın isminin verildiği tanıtıcı materyallerin olduğu bir iklimde yetişmesi çok kıymetli. İkincisi özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmesiyle ilgili bilim sanat merkezlerimizden birisini de kampüsümüzün içerisine koymuş olduk. Aynı zamanda akademik olarak başarılı olan bilim insanları yetiştirmek için kurgulanmış olan fen lisesinin bir tanesini de bu kampüsün içerisine yerleştirdik. Dolayısıyla okul öncesinden bilim sanat merkezine, fen lisesine kadar tüm öğrenci gruplarının bir arada olduğu iklimde Aziz Sancar ismi çok kıymetli. Bilim sanat merkezlerinde ilkokul 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrenci grupları bir arada olabiliyor.
Prof. Dr. Aziz Sancar kampüsü açılıyor
ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞE EMİN BAKACAK
Aziz Sancar hocamıza teklifimizi kabul ederek, Türkiye’ye gelip açılışa katılacağı için çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin yetiştirmiş olduğu değerleri yaşayan insan hazinelerimizin okullarımızla buluşması çok kıymetli. İnşallah Aziz Sancar isminden sonra ülkemizde yaşayan hazinelerin isimlerini farklı okullarımıza vereceğiz. Çocuklarımız o iklimde o insanları tanıyarak geleceğe çok daha emin bir şekilde bakacaklar.”

 

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#Aziz Sancar#BİLSEM#Milli Eğitim Bakanlığı

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