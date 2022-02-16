Prof. Dr. Aziz Sancar kampüsü açılıyor

Bakanlık tarafından Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan eğitim kampüsüne, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adı verildi. BİLSEM, anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonundan oluşan kampüs, 17 Şubat’ta Prof. Dr. Aziz Sancar’ın da katılacağı törenle açılacak. Ar-Ge merkezi olarak tasarlanan kampüste, lise düzeyindeki tüm öğrencilerin bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 497 öğrenciyle başlayacak olan BİLSEM’de 14 derslik, biyokimya, mekatronik, havacılık-İHA-dron, dörtel tasarım ve animasyon, filoloji, arkeoloji, yaratıcılık ve yazarlık atölyeleri bulunuyor. Anaokulu 4 derslik ve yemek salonundan oluşurken, Fen Lisesi’nde ise, 12 derslik, ayrıca fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, bilim teknoloji sınıfı, müzik atölyesi, 4 bin kitap kapasiteli kütüphane, çok amaçlı salon, tam donanımlı revir yer alıyor. Kampüste ayrıca, 30 odalı 90 öğrenci kapasiteli jimnastik salonu, seminer-sinema salonu, 2 adet kütüphaneli etüt odası, lobi dinlenme salonu, 120 kapasiteli yemekhane ve tam donanımlı kız öğrenci pansiyonu bulunuyor. Kampüste internet erişimi, televizyon, dinlenme ve etüt odaları, kahvaltı, sağlık odası, yemekhane, çamaşırhane gibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar da oluşturuldu.
İSTEĞİMİZ NİCE AZİZ SANCAR’LARIN YETİŞMESİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şöyle konuştu:
"Aziz Sancar bildiğiniz gibi ülkemizin yetiştirmiş olduğu çok önemli bir bilim insanı. Gençlerimizin, çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin Aziz Sancar’ı tanıması lazım. Bu başarılı hikayesinin hangi fedakarlıklarla ortaya çıktığını yakinen görmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı olarak da Aziz Sancar hocamıza minnet duygusunun ifadesi olarak özel eğitim ana okulu, bilim sanat merkezi ve fen lisesinin olduğu aynı zamanda kız öğrenciler için pansiyon bulunan bir kampüs oluşturmak istedik. Böylece orada dileğimiz ve temennimiz, nice Aziz Sancarların yetişmesini sağlamak ve ülkemizde Aziz Sancar’ın tüm okullarımızda tanınmasına katkıda bulunmak.