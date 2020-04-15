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GeriEğitim Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 13:13,Son Güncelleme:

Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Azrak 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kuran isimler arasında yer almıştı. Emekli olduğu 2000 yılına kadar dekanlık da yapan Azrak, 87 yaşındaydı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada da , "Covid-19 pandemisi dolayısıyla vefat eden İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak’a Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınları ile İstanbul Üniversitesi ailesine ve öğrencilerine baş sağlığı dileriz" denildi.

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