Problem çözme yöntemi nedir, özellikleri ve aşamaları nelerdir?

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Problemin çözme problemin doğru şekilde tespit edilmesi ile birlikte çözüm yollarının belirlenmesi ve uygulanması işlemidir.

Problem Çözme Yöntemi Nedir?

Kişileri rahatsız eden ve bazen birden fazla çözümü olan her konu problem olmaktadır. Bu problemi çözmenin farklı yöntemleri bulunmaktadır. Problem çözme yöntemi sırasında durum tespiti doğru yapılarak çözüm yöntemleri aranmaktadır. Belirli aşamalardan geçilmektedir. Öncelikle problem tespit edilir. Problemin içeriği anlaşılır. Bu problem ile ilgili hipotezler oluşturulur. Konu ile ilgili veri toplanır.

Hipotezlerin doğruluğu için test edilmesi söz konusu olmaktadır. Bu hipotezlerin amacı en uygun yolu seçmek olmaktadır. Çünkü bu aşamada bazı deneyler ve testler yapılmaktadır. Bu şekilde bir genelleme yapılır.

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Problem Çözme Yöntemi Özellikleri Nelerdir?

Okul ortamında öğrencilerin bir güçlükle karşılaşması ve buna çözüm bulunması söz konusu olmaktadır. Problemlere çözüm arama süreci kişiler için oldukça eğitici olmaktadır. Problem sadece okul döneminde değil iş ve özel yaşamda karşımıza çıkmaktadır. Problem çözme yöntemini öğrenmekle olaylardan kaçmak yerine çözüm üretmek süreci yaşanmaktadır.

Problem Çözme Aşamaları Nelerdir?

Problem çözme yöntemi belirli aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamalar;

Problemin ne olduğunun tespit edilmesi

Probleminin temelinin anlaşılması

Hipotez oluşturma aşaması

Problemin çözümü ile ilgili bilgi toplama

Hipotezlerin denenmesi

Elde edilen hipotezlerin karşılaştırılması

Kaynakların belirlenmesi

En uygun çözümün seçilmesi

Konuyla ilgili genelleme yapılması

Problem çözümü yöntemlerinde en önemli nokta hipotez aşaması olmaktadır. Kişilerin veya grupların olabildiğince çok olasılık ortaya koyması gerekmektedir. Hipotez ise önermek anlamı içermektedir ve olaylar arasında bağlantı kurmak anlamına gelmektedir. Problem aşamasında olayları bir nedenle ilişkilendirmek ve geçerli saymak üzerine kuruludur. Hipotezlerin denenmesi gerekir. Hipotez aşamasından sonra kaynaklar belirlenmektedir.

Kaynak olarak birden fazla yerden yararlanmak mümkün olmaktadır. Kitap, internet, makale, araştırma kullanılmaktadır. Bu kaynaklar konu ile bağlantılı olmalıdır. Hipotezler olan hali ile kabul edilmemektedir. Bu hipotezlerin test edilmesi gerekir. Yapılan testler sonucunda en uygun olan sonuç ele alınır. Araştırmalar sırasında bilinen ve bilinmeyen noktaların doğru tespit edilmesi gerekir. Ancak bu şekilde sağlıklı bir araştırma yapılabilir.

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Örneğin kanser hastalığının nedenlerini araştıran kişilerin buna göre ilerleme kaydetmesi gerekir. Hastalığın nedenleri, çeşitleri, yaş grupları, meslek bağlantısı, yaşam ile ilişkisi araştırılmaktadır. Tüm veriler elde edildikten sonra hastalık ile bağlantılı olan veriler üzerinde araştırma yapılmaktadır. Hipotezler ile ilgi bir genellemeye varıncaya kadar süreç devam etmektedir.

Doğru kaynakların bulunması sonucu etkilemektedir. Bu aşamada planlı bir çalışma süreci gerekir. İnternet sonsuz kaynak sunmaktadır. Ama kişiler neyi araştıracaklarını doğru tespit etmezlerse bilgi kirliliği yaşarlar. Ortay çıkan hipotezlerin test edilmesi gerekir. Problemin çözümü olup olmadığı konusunda kesin bilgi sağlanır.

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Hipotezlerin elenmesi gerekir. Aralarında en uygun olan seçilir. Hipotezlerin seçimi sırasında doğru karar vermek için karşılaştırma yapmak gerekmektedir. Sonu ile ilgili rapor hazırlanır. Bu yöntemin bazı eksileri bulunmaktadır. Uzun bir sürece yayılmaktadır. Kişilerin planlı ve disiplinli çalışması gerekir. Değerlendirilmesi her zaman çok kolay olmamaktadır.

Problem çözmenin kazanımları bulunmaktadır. Bu yöntem uğraşı ile birlikte kalıcı öğrenme sağlamaktadır. Öğrencilerde veya kişilerde sorumluluk duygusu oluşturur. Kişilerin yaratıcı düşünme yanını tetikler. Kişiler araştırma yapma disiplini kazanırlar.