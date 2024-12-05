Problem çözme becerisi öğrenme sürecini nasıl etkiliyor?

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Dolayısıyla, insanlar günlük yaşamlarında sadece derslerde gördükleri matematik problemleri ile değil, karşılarına çıkan engelleri aşmak için de çözüm arayışına giriyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Taner Derman, problem yaratan durumların aslında birer fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiriyor. Doç. Dr. Derman, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında problem çözme becerisinin çocuklarda öğrenme sürecini nasıl etkilediğini anlatıyor.

Doç. Dr. Meral Taner Derman’ın yazısını okumak için tıklayın.