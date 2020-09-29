Probiyotik nedir? Probiyotik gıdalar ne işe yarar ve faydaları nelerdir?

Probiyotik birçok tarafından merak edilen bir takviyedir. Özellikle sindirim sistemi problemi yaşayan kişilerin Probiyotik takviyesi alması gerekir. Bu da sindirim sisteminin iyi çalışmasını, dolayısıyla kişilerin yaşam kalitesinin artmasını sağlayan bir etkiye sahiptir. Probiyotik takviyesi birçok kişinin ihtiyacı olan bir takviyedir. Sindirim problemi yaşayan kişiler için her anlamda Probiyotik kullanımı oldukça önemlidir.

Probiyotik Nedir?

Probiyotik sindirim sistemi ile ilişkili olan yararlı bakterilerin düzenlenmesine yardımcı olan bir takviyedir. Genel olarak fermente gıdaların tüketilmesi şeklinde vücuda alınmaktadır. Çok eski dönemlerden beri kullanılan Probiyotik gıdalar, gıdaların fermantasyonu için kullanılır. Eski Yunan döneminde probiyotiklerin peynirde olduğu keşfedilmiş ve peynir tüketimine önem verilmiştir. Çok eski dönemlerden beri kullanılan Probiyotik takviyesi modern anlamda ise Rus bilim adamı Elie Metchnikoff tarafından bulunmuştur. Zaman içinde probiyotiklerin vücut sağlığı ve sindirim sistemi üzerindeki olumlu rolü öğrenilerek probiyotik kullanımının önemi anlaşılmıştır.

Özellikle son yıllarda oldukça fazla tüketilmeye başlayan probiyotikler sindirim için faydalı bakterilerin düzenlenmesini sağlayan bir etki yaratmaktadır. Düzenli probiyotik kullanımı sindirim sistemini düzenlerken aynı zamanda bağışıklık sistemini de katkı sağlayan en önemli durumdur. Özellikle çok sık ishal olan kişiler Probiyotik takviyesine başlamalıdır.

Probiyotik birçok doğal gıda da bulunabileceği gibi dışarıdan da takviye şeklinde alınabilmektedir. Bağırsak florasının düzenlenmesine katkı sağlayan probiyotikler genel anlamda kullanımı yaşam kalitesini artırma özelliğine sahiptir. Çok eski tarihlerden beri probiyotik kullanımı önemi bilinmesine rağmen modern tıpta 1900'lü yılların başında Nobel Ödülü alan Elie Nikoloff probiyotik kullanımının önemini modern anlamda ortaya çıkarmıştır.

Probiyotik Gıdalar Ne İşe Yarar? Probiyotiklerin Faydaları Nelerdir?

Probiyotikler vücudumuz için iyi olan bakterileri düzenleyen takviyeler olarak bilinir. Sindirim sistemi düzenleyici etkiye sahip olan bu bakteriler dolaylı yoldan bağışıklık sistemini güçlendirdiği için vücut için oldukça değerlidir. Probiyotiklerin faydaları nelerdir sorusu ise birçok kişi tarafından sorulan bir sorudur.

- Probiyotikler sindirim sistemindeki iyi bakterileri dengelemek amacıyla kullanılır. Ve bu bakterileri dengeleme konusunda oldukça etkilidir.

- İshalin önlenmesinde ve tedavisine yardımcı olmaktadır. Böylece vücutta meydana gelen sıvı kaybını önleyerek vücudun direncinin düşmesini de engeller.

- Mental olarak da Probiyotik takviyesi olumlu etkilere sahiptir.

- Probiyotik kullanımı bazı alerjik durumların ve egzamanın şiddetini de azaltmaya destek olur.

- Yine sindirim bozukluklarının belirtilerinde azaltmaya yardımcı olan probiyotikler sindirim sistemi için çok önemlidir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

- Probiyotikler bağırsak düzeni sağlayan probiyotikler kilo kaybını da destekler. Böylece daha sağlıklı bir sindirim ve bağışıklık sistemine yardımcı olur.

Probiyotik Besinler Nelerdir?

Probiyotik besinler doğal olarak içinde probiyotik takviyelerin olduğu besinledir. Çok eski dönemlerden beri gerek Türk mutfağında gerekse dünya mutfağında probiyotiklerin doğal olarak alındığı besinler mevcuttur. Probiyotiklerin bulunduğu doğal besinler çok kolay bulunabilecek besinlerdir.

Probiyotik yoğurt, lahana turşusu, salatalık turşusu, mozerella peyniri, yayık ayranı gibi probiyotiklerin yoğun olarak bulunduğu doğal besinlerdir.

Probiyotikler Nasıl Kullanılır?

Probiyotikler için genel olarak besin önerisi yapılmaz. Ancak genel olarak yetişkinler için günde bir doz progratik almak yeterlidir. Probiyotik alan bazı kişilerde ise birkaç gün gevşek dışkı sorunu yaşanabilir. Bu durum geçici bir durum olduğu için kısa sürede düzelecektir.