Prizma nedir, nasıl çizilir? Prizma neye benzer?

Prizmalar alt tabanlarının ve üst tabanlarının birbirine eşit olduğu ve paralel olan çokgensel bölgelerden meydana gelen, yan yüzlerinin ise dörtgensel alan olduğu geometrik yapılı cisimleri ifade eder. Prizmalar tabanlarının şekillerine göre adlandırılır.

Prizma Ne Demektir?

Birbirine eşit olan ve paralel şekildeki iki tane düzlemin köşelerinin birleştirilmesi sonucunda elde edilmiş olan cisme prizma adı verilir. Prizmalar, tabanlarının biçimlerine göre isim alırlar. Bu duruma örnek olarak üçgen prizmalar, dörtgen prizmalar, beşgen prizmalar ve benzeri örnekler verilebilir. Tabanları üçgen şeklinde olan prizmalar, bununla beraber “ışık prizması” şeklinde ismini de alır.

Prizma Çeşitleri Nelerdir?

Prizmaların çok sayıda çeşidi bulunur ve bu prizmaların birbirinden farklı olan nitelikleri bünyelerinde barınır. Başlıca prizma çeşitlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Üçgenler prizması

Kare prizma

Üçgen prizma

Diğer çokgen prizmalar

Piramitler

Dikdörtgenler prizması

Piramitler tabanlarının şekline göre adlandırılır. Piramitlerin bir tane tepe noktası bulunur ve bu noktayı tabanın kenarları aracılığı ile birleştirebilen doğru parçalarından meydana gelir. Piramitleri de şu şekilde sıralamak mümkündür:

Üçgen piramit

Diğer çokgen piramitler

Silindir

Kare piramit

Tabanı dairesel olan bir yüzeye sahip bulunan silindirin, prizmalarda olduğu gibi iki adet tabanı ve bununla birlikte bir dörtgensel yan yüzü bulunur.

Prizma Neye Benzer?

Modern çağda, insanın çevrelemiş olduğu pek çok dikdörtgen prizma mevcuttur. Buna örnek olarak bilgisayarlar ya da ayakkabıların, bileşenlerini verilebilir. Yapılan sıradan nitelikteki bir karton kutuda bile prizma çeşitlerini görebilmek mümkündür. Evlerin odalarında bile pek çok dikdörtgen prizma bulunur. Bu bir bilgisayarların kasaları, kitaplıklar, buzdolabı veya dolap başta olmak üzere diğer pek çok ögeyi kapsamı altına alır.

Prizma Nasıl Çizilir?

Prizma çizim işlemi oldukça kolaydır. Sadece belirli olan adımları takip etmek yeterli olacaktır. Kare prizmasının çiziminde şu adımların takip edilmesi gerekir:

Kare prizmanın çizilebilmesi için ilk olarak dikdörtgen bir şekil çizilir.

Daha sonra orta kısma bir nokta konur ve bu nokta başlangıç olarak alınarak bir dikdörtgen daha çizilir.

Bu işlemden sonra üst kısımlar paralel bir şekilde birleştirilir ve alt kısma da aynı işlemler uygulanır.

Bu adımların takip edilmesi ile kare bir prizmanın çizimi pratik ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir.