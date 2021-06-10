Primer Nedir Ve Nasıl Kullanılır? Majyaz Bazları Hakkında Bilgi

Makyaj bazı, cilt ile makyaj arasında bir katman görevi görür. Aynı zamanda makyaj bazı, teni pürüzsüzleştirmeye yarıyor. Pürüzsüz cildin üzerine de pudra, fondöten gibi makyaj ürünleri uyguladığı zaman çok daha başarılı bir sonuç ortaya çıkar.

Primer Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Cilt yüzeyinde bulunan sivilce, akne, siyah nokta gibi cilt kusurlarının gizlenmesi ve cildin daha pürüzsüz bir görünüme kavuşması için kullanılan makyaj bazlarının diğer ismi primerdir. Primer, derinlemesine temizlenmiş olan cilde makyajdan önce uygulanan bir katmandır. Primer, makyaj ile cilt arasında bir katman görevi görür.

Pürüzsüz ve makyaj bazı uygulanmış olan bir cildin üzerine fondöten ve pudra uygulandığı zaman çok daha güzel ve başarılı bir sonuç alabilirsiniz. Kuru ya da yağlı ciltlere makyaj bazı uygulamadan direkt olarak fondöten uyguladığı zaman pul pul dökülme veya gün içinde yağlanma sorunu yaşanabilir. Primer, diğer adı ile de makyaj bazı, bu sorunların oluşumunu önler.

Makyaj Bazları Hakkında Bilgi

Makyaj bazı, özellikle de cilt sorunları olan kişilerin ya da cildi çok kuru veya çok yağlı olan kişilerin kullanması gereken bir üründür. Makyaj bazı, ciltte uzun süre makyajın kalmasına yardımcı olur. bu gibi durumlarda işinizi şansa bırakmamak istiyorsanız yüzünüze makyaj uygulamadan önce makyaj bazı uygulayabilirsiniz.

Özellikle de önemli bir davete giderken ya da uzun süre makyajlı kalmanız gereken bir yere giderken makyajdan önce baz kullanarak makyajınızın daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede cildinizin çok yağlı ya da kuru görünmesini de önleme şansı bulabilirsiniz. Makyaj bazı, özellikle de sivilce, siyah nokta, akne, cilt lekesi gibi problemleri olan kişilerin kullanması gereken bir üründür.

Makyaj Bazının Cilde Etkisi

Makyaj bazının ciltteki etkisini portakal testi ile de net bir şekilde görebilirsiniz. Portakalın bir tarafına makyaj bazı sürüp bir tarafına sürmeden iki tarafa da fondöten uygulayabilirsiniz. Makyaj bazı uyguladığınız tarafın daha pürüzsüz olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Bu sayede de makyaj bazının ne kadar önemli olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz.

Makyaj Bazının Yerine Ne Kullanılabilir?

Makyaj bazının yerine kullanabileceğiniz alternatifler, makyaj bazı olarak çok işlevli olarak kullanılabilir. Makyaj bazı yerine günlük kullandığınız nemlendiricilerden ya da cilt bakımı serumlarından da yardım alabilirsiniz. Makyajdan önce cilde nemlendirici uygulamak, cildin çok daha canlı, enerjik ve parlak görünmesini sağlar. Makyaj bazı kullanmadığınız dönemlerde fondöteni transparan pudra ile sabitleyebilirsiniz. Makyajı ise, makyaj sabitleme spreylerini kullanarak kusursuz bir görünüme ulaşabilirsiniz.

Makyaj Bazı Seçiminde Dikkat Edilecekler

Makyaj bazı seçimi yaparken cildinize en uygun ürünleri tercih etmeniz gerekir. Cilt tipinizi ve ihtiyacınızı belirleyerek buna uygun seçim yaparak kusursuz bir görünüme ulaşabilirsiniz. Eğer yağlı bir cildiniz varsa mat görünüm veren makyaj bazlarını kullanarak ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bu makyaj bazları, cildin gün boyu mat görünmesini sağlar. Aynı zamanda bu ürünler, gözenek görünümünü de azaltmaya yardımcı olur.

Yağlı cilde sahip olan kişilerin en sevmediği şey, T bölgesinin parlamasıdır. Makyaj bazı ile bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Eğer cildiniz solgun ve mat görünüyorsa, cildinize içten gelen bir ışıltı verecek olan makyaj bazlarını tercih edebilirsiniz. Bu makyaj bazlarının formülünde bulunan ışıltılar, cilde içten ve çok doğal bir aydınlık bir etki veriyor.