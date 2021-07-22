Prim Nedir? Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır? Sigorta Primi Hesaplama Ve Sorgulama

Sigorta primi, sigortanın yapılmış olduğu şahıs ile sigortayı yapan kimse arasında ödenmesi gerekliliği olan bir ücrettir. Bu ücret gösterilen teminatlar kapsamında yükselebildiği gibi, ilgili prim tutarının ödenmemesi durumunda sigortanın etkinliği kabul görmemektedir.

Prim Nedir?

Sigorta primi sigortalı şahıslar ve sigorta yaptıran birey yahut kurumlar vasıtasıyla ödenen ücretin genel adıdır. Ödenecek olan sigorta priminin belirlenmesi hususunda riziko şartları önemli bir etkendir. Sigorta branşına yönelik olarak bu koşullar ve gösterilecek olan teminatlar değişmekte olup her sigorta şirketinin de belirlediği prim tutarı farklılık gösterebilmektedir.

Çoğu zaman sigorta primi hesaplama konusunda hasar talebi öncelikli bir yükseliş nedeni olmaktadır. Özellikle de primi yükseltmesi konusunda belirli bir hasarın tazmini belirleyici bir faktör olarak kabul görmektedir. Sigorta priminin ödenmesi konusunda sigorta primi yapılacak olan bireye yönelik olan riskler önceden hesap edilerek tutar belirlenmektedir. Bu durumdan hareketle ağır işlerde çalışmakta olan bireylere yönelik sigorta prim tutarının yükseleceği çıkarımında bulunulabilir.

Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Ödenecek olan sigorta primini belirleyen birçok faktör bulunur; bu faktörlerin başında ise teşvik türü gelmektedir. Eğer şahıs teşvikten yararlanabilir halde ise bu durumda belirli bir indirim yapılması söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durum neticesinde ise ödemelere yönelik olarak ilgili tutarda değişkenlikler ile karşılaşmak olası bir durum oluşturmaktadır. Konu ile ilgili olarak hatırda tutulması gereken en önemli faktör vadesi geçmiş olan borçlara yöneliktir. Vadesi geçmiş olan borç durumunun söz konusu olması halinde sigorta prim ödemesi yapılamaz.

İndirimin söz konusu durumda olmadığı sigorta prim ödemesini hesaplamak adına elde edilen brüt kazancın %37,5 oranı baz alınmaktadır. Sigorta primi ile alakalı olarak gerekli borcu ödemiş ve ödemekte olan şahıslar 5510/5 olarak tabir edilen indirimden yararlanabilir. Bu indirimin beraberinde brüt sigorta prim kazancı %32, oranına erişmiş olmaktadır.

Sigorta Primi Hesaplama ve Sorgulama

Sigorta primi işveren konumundaki kimselerin çalışan şahıslara ödemek mecburiyetinde olduğu bir ücrettir. Bu ücret vesilesiyle işçi konumundaki kişi emekli olmaya hak kazanır ve hizmetlerinden yararlanma imkanı elde eder. Özellikle de yaşlılık, kaza yahut hastalık gibi hallerde meydana gelebilecek sorunların önüne geçmek adına sigortanın ve sigorta priminin yatırılması gerekliliği söz konusudur. Sigorta primleri de bu amaç doğrultusunda ödenir.

Sigorta priminin hesaplanmasında çalışan bireyin işyerindeki brüt ücreti dikkate alınmaktadır. Bu ücret de bireyin aldığı zamma göre artış göstermektedir. Bireyin sigorta priminin ödenmesi durumunda sağlık hizmeti alması ve emekli olma sürecine ilişkin ödenmesi gerekli olan tutarın karşılanması mümkün olmaktadır. Sigorta primi ödemesi yapmayan şahısların ilgili hizmetlerden yararlanması mümkün olmaz.

İşverenler, çalışan bireylerin çalışma durumuna, mevcut olan branşına ve pozisyonuna bağlı olarak ödemiş oldukları ücret değerinde sigorta primi yatırdıkları gibi sigorta priminin şirketten şirkete değişkenlik gösterebilen bir ücret içerir. Sigorta primi için işveren payı %20,5 + işsizlik primi %2,0 toplanarak 22,5 şeklinde belirlenmiştir.

Sigorta priminin hesaplanmasına yönelik olarak net bir veri elde etmek adına SGK üzerinden T.C kimlik numarasıyla giriş yapılarak mevcut gün sorgulama alanında hizmet döküm sayfasına giriş yapılır. Bu sayfa üzerinden son ay sigorta ödemesine ve prim ödemesine ilişkin bilgi elde etmek mümkün olmaktadır.