Pride ne demek? İngilizce Pride kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Pride kelimesi İngilizce kökenli kelimelerden bir tanedir. Birçok kişi tarafından merak edilen konulardan biri olan pride kelimesi birçok kişi tarafından merak edilen kelimelerden birisidir.

Pride Ne Demek?

Pride İngilizce kökenli kelimelerden bir tanesidir. Gurur, kibir, kibirlenmek, övmek, iftar etmek gibi anlamlara gelir. Pride kelimesi yine kullanım açısından kuşların tüylerini kabartması şeklinde de görülebilir.

Pride kelimesi İngilizcede kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Özellikle İngilizce ile içli dışlı olanlar pride kelimesinin anlamını merak etmektedir. Pride kelimesi İngilizcede; görkem, saltanat, büyüklük, kibir, iftihar etmek, övmek gibi anlamlara gelir. Pride kelimesi aynı zamanda kuşların kanatlarını kabartması şeklinde de görülebilir. İngilizcede birçok farklı anlama gelen pride kelimesi sıkça kullanılmaktadır. Bunun için dikkat etmek gereken nokta kelimenin cümlede ne anlamda kullanıldığıdır.