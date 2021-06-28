Prezi Nedir Ve Ne İşe Yarar? Prezi Nasıl Kullanılır  

Prezi, yeni nesil dijital sunum aracı olarak bilinmektedir. Geçmişten günümüze kadar uzanan standart yazı ve sunumlardan sıkılmış kişilerin kullandığı bir araç haline gelen prezi geniş özelliklere sahiptir. Müşteriler ve etkileşim sağlanmak istenen kitle için hazırlanan sunumlar prezi ile daha aktif ve dikkat çekici olmaktadır.

Prezi Nedir ve Ne İşe Yarar?

Gelişen teknoloji araçlarından biri olan prezi, sunum hazırlamak isteyen kişiler için birebir çözüm sağlamaktadır. Hazırlanan sunumların dikkat çekici olması için sistem özellikleri geliştirilmiştir. Prezi sunum hazırlama ve yapma konusunda en etkili araçlardan biri olarak çalışmaktadır. İlgi çekici sunum hazırlama sitesi olan prezi, standartların ötesinde kullanım imkanı sunmaktadır. Prezi içerisinde pek çok geniş animasyon seçeneği bulunmaktadır. Böylelikle hazırlanan sunumlar kitleye direk etki edecek şekilde ortaya çıkmaktadır.

Prezi aynı zamanda üç boyutlu çalışan farklı sunumlar hazırlamaktadır. Üç boyutlu şekilde hazırlanan sunumlar, kitlenin ilgisini en üst seviyede tutmaktadır. Prezi de sayfalar halinde değil bir bütün olarak çalışma hazırlanmaktadır. Sayfa geçişlerinin yanı sıra bir bütün halinde sunum gerçekleştirmek isteyen kişiler prezi sitesi ile hayalindeki sunumu kolaylıkla hazırlamaktadır. Konu ile ilgili olan içeriklerin sunumda yer alması, dinleyici kitlesinin ilgisini her daim anlatıcı üzerinde tutmaktadır. Oldukça fazla şekilde seçeneği ile sunumlar eğlenceli hale getirilmektedir.

Prezi Nasıl Kullanılır?

Prezi ile sunum hazırlamak isteyen kişiler için gerekli olan internet ve bilgisayar, muhteşem sunumlar hazırlamaya yardımcı olmaktadır. Görselliği fazla olan prezi, site içerisinde bulunan sunum tasarımları ile kişilere güzel içerikler sunmaktadır.

Herhangi bir program kurmaya ihtiyaç olmadan prezi ile kolaylıkla sunumlar hazırlanabilmektedir. İnternet erişimi prezi ile sunum hazırlama konusunda yeterlidir. Sunum içerisinde bütünlük sağlamak isteyen kişiler çeşitli araçlar ile istedikleri sunumu hızlı şekilde hazırlamaktadır. Prezi ile hazırlanan sunumlar çevrimdışı izleneme fırsatı sunmaktadır.