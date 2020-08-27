Prezantabl ne demek? İngilizce Prezantabl kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Presentable kökeni İngilizceden gelen ve İngilizcede yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Genel olarak belli bir anlamı ifade etmeye çalışsa bile farklı biçimler üzerinden ele alınmaktadır. O yüzden değişik konularda ve durumlarda prezentabl kelimesi gündelik yaşamda kullanılmaktadır.

Prezantabl Ne Demek?

Prezentabl sözcüğü Türkçeye yerleşmiş kelimelerden biri olarak öne çıkıyor. Aynı şekilde Türkçe karşılık olarak ise şu anlamları üzerinden ifade etmek mümkündür.

- Derli toplu, düzenli.

- Olumlu özellikleri bir arada bulunduran.

- Dış görünümü hoş.

- Dış görünümüne önem veren.

Bu anlamları ile beraber özellikle iş arama kriterlerinde yaygın olarak görülen bir sözcüktür. Pek çok kurum bir çalışan ararken kriterler içerisinde mutlaka prezentabl kelimesini eklemektedir. O yüzden bu kelime kişinin nitelikli olduğunu, dış görünüşüne önem verdiğini ve derli toplu biri olduğunu anlatmaktadır.