Preparat nedir, ne işe yarar? Preparat nasıl hazırlanır, tespiti kaç şekilde yapılır?

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Preparat, farklı alanlarda kullanılan bir terimdir. Bu yüzden karşımıza farklı şekillerde çıkabilir. Bu nedenle bir anlamına değil tüm anlamlarına göz atmak gerekir. Çünkü doğru öğrenebilmek için bütün anlamlarına hakim olmak ve doğru anlamında kullanmak gerekir.

Preparat Nedir? Ne İşe Yarar?

Preparat, aslında kelime alamı olarak temelde hazır demektir. Yani farklı alanlarda kullanım şekline göre anlamı değişiklik gösterse bile hazır olan anlamına yakın anlamlar içerir. Hazır duruma getirilmiş olan anlamına gelen preparatın bir diğer anlamı ise hazır ilaç demektir. Tıpta hazır olan kapsül, ampul ve tablet olan ilaçlara bu isim verilir. Diğer bir anlamı da özel amaçla hazırlanmış olan kimyasal madde ve arasına madde konulmuş lam ve lamel demektir. Özel bir amaç için kullanıma hazır olması için kullanılır. Genellikle mikroskoplarda kullanılan preparat, protozoon ve bakterilerin araştırılması ve hareketlerinin görülmesi için kullanılmaktadır.

Preparat Nasıl Hazırlanır?

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Preparat 4 aşamada hazırlanır. Bunlar preparat hazırlanması, kurutulması, tespiti ve boyanması şeklinde gerçekleşir. Öncelikle temiz bir lam alınır ve incelenecek madde sıvı ise hijyenik bir şekilde lama damıtılır. Eğer madde katı ise lama 1 damla saf su alınır. Ardından öze yakılır ve soğutulur. Alınan örnek ezilir ve su damlası ile karıştırılır. Lam üzerine ince bir tabaka elde edecek şekilde yayılır. Ardından öze tekrar yakılıp soğutularak işleme devam edilir. Lamın kurumasının beklenmesinin devamında mikroorganizmaların lam üzerinde tespiti yapılır. Son olarak preparatlar, ışık mikroskobunda incelenerek preparat işlemi tamamlanır.

Preparat Tespiti Kaç Şekilde Yapılır?

Preparat tespiti 3 ayrı şekilde yapılır. Bu tespitlerin üçü de kimyasal maddeler ile yapılmaktadır. Bunlardan ilki etil alkol tespitidir. Preparat düz bir yere konularak üzerine saf alkol dökülür. Ardından saf su ile yıkanır. Bir diğer tespit yöntemi ise saf metil alkol ile yapılandır. Yine düz bir yere konulan preparat üzerine metil alkol dökülür ve 3 dakika bekletilir. Son ve 3. tespit yöntemi de aseton ile yapılandır. Bu yöntemde preparat, aseton içerisinde 5 dakika kadar tutulur.