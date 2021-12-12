Preparat nedir, ne işe yarar? Preparat nasıl hazırlanır, tespiti kaç şekilde yapılır?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronda ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
Satışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçulukSatışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçuluk! #Market
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdıİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdı!#İngiltere
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması Meydan okudu: İşte bürokratlarımız buradalarBakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması! Meydan okudu: İşte bürokratlarımız buradalar#Murat Kurum
Canlı: Formula 1de şampiyon belli oluyor Fark kapanıyorCanlı: Formula 1'de şampiyon belli oluyor! Fark kapanıyor#F1
Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözler Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözler#Zonguldak
Fransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurduFransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurdu#Fransa
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Kasırga ve hortum yıktı geçti... Felaket filmi değiş gerçekKasırga ve hortum yıktı geçti... Felaket filmi değiş gerçek! #Kentucky
Bursada dehşet Çıkmak istemeyen kiracısını vurduBursa'da dehşet! Çıkmak istemeyen kiracısını vurdu#Bursa
Üç ihtimalli bir bilmece: Papa 1inci Jean Paul neden öldüÜç ihtimalli bir bilmece: Papa 1'inci Jean Paul neden öldü?#Papa 1'İnci Jean Paul
Bu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilkBu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilk!#NASA
Kadir İnanır taburcu oldu İşte son durumu...Kadir İnanır taburcu oldu! İşte son durumu...#Kadir İnanır
Danilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordurDanilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordur#Danilo Zanna
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Preparat nedir, ne işe yarar? Preparat nasıl hazırlanır, tespiti kaç şekilde yapılır?

#Preparat#Sözcük#Protozoon
Preparat nedir, ne işe yarar Preparat nasıl hazırlanır, tespiti kaç şekilde yapılır

Günlük yaşamda kullanılan birçok ürün aslında terim olarak farklı isimlere sahiptir. Ancak bu terimler halk arasında yaygın olarak bilinmez. İlk kez duyanlar ise merakla araştırmaktadır. Preparat da aslında her gün karşımıza çıkan ancak bilinmeyen bir sözcüktür. Preparat nedir? Ne işe yarar? Preparat nasıl hazırlanır? Tespiti kaç şekilde yapılır tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Preparat, farklı alanlarda kullanılan bir terimdir. Bu yüzden karşımıza farklı şekillerde çıkabilir. Bu nedenle bir anlamına değil tüm anlamlarına göz atmak gerekir. Çünkü doğru öğrenebilmek için bütün anlamlarına hakim olmak ve doğru anlamında kullanmak gerekir.

 Preparat Nedir? Ne İşe Yarar?

 Preparat, aslında kelime alamı olarak temelde hazır demektir. Yani farklı alanlarda kullanım şekline göre anlamı değişiklik gösterse bile hazır olan anlamına yakın anlamlar içerir. Hazır duruma getirilmiş olan anlamına gelen preparatın bir diğer anlamı ise hazır ilaç demektir. Tıpta hazır olan kapsül, ampul ve tablet olan ilaçlara bu isim verilir. Diğer bir anlamı da özel amaçla hazırlanmış olan kimyasal madde ve arasına madde konulmuş lam ve lamel demektir. Özel bir amaç için kullanıma hazır olması için kullanılır. Genellikle mikroskoplarda kullanılan preparat, protozoon ve bakterilerin araştırılması ve hareketlerinin görülmesi için kullanılmaktadır.

 Preparat Nasıl Hazırlanır?

Haberin Devamı

 Preparat 4 aşamada hazırlanır. Bunlar preparat hazırlanması, kurutulması, tespiti ve boyanması şeklinde gerçekleşir. Öncelikle temiz bir lam alınır ve incelenecek madde sıvı ise hijyenik bir şekilde lama damıtılır. Eğer madde katı ise lama 1 damla saf su alınır. Ardından öze yakılır ve soğutulur. Alınan örnek ezilir ve su damlası ile karıştırılır. Lam üzerine ince bir tabaka elde edecek şekilde yayılır. Ardından öze tekrar yakılıp soğutularak işleme devam edilir. Lamın kurumasının beklenmesinin devamında mikroorganizmaların lam üzerinde tespiti yapılır. Son olarak preparatlar, ışık mikroskobunda incelenerek preparat işlemi tamamlanır.

 Preparat Tespiti Kaç Şekilde Yapılır?

 Preparat tespiti 3 ayrı şekilde yapılır. Bu tespitlerin üçü de kimyasal maddeler ile yapılmaktadır. Bunlardan ilki etil alkol tespitidir. Preparat düz bir yere konularak üzerine saf alkol dökülür. Ardından saf su ile yıkanır. Bir diğer tespit yöntemi ise saf metil alkol ile yapılandır. Yine düz bir yere konulan preparat üzerine metil alkol dökülür ve 3 dakika bekletilir. Son ve 3. tespit yöntemi de aseton ile yapılandır. Bu yöntemde preparat, aseton içerisinde 5 dakika kadar tutulur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Preparat#Sözcük#Protozoon

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat