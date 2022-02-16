Preparat nedir, ne demek? Preparat kelimesi TDK sözlükte ne anlama gelir?

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Almanca kökenli bir kelime olarak öne çıkan Preparat sözcüğü, taşıdığı anlam üzerinden Türkçede yer alır. Özellikle sağlık konusunda öne çıkan anlamı ile beraber, farklı yerlerde kullanıldığını ifade etmek mümkün.

Preparat Nedir, Ne Demek?

Kısaca Preparat kelimesi ‘hazır ilaç’ olarak ifade edilir. Özellikle amaca uygun şekilde tıbbi açıdan hazırlanmış ve uzman doktor kontrolünde verilen bir ilaç şeklinde anlatmak mümkün. Aynı zamanda hazır duruma getirilmiş ve hazırlanmış şeklinde bir kelime anlamı üzerinden de kökeni ile değerlendirilir.

Endüstriyel kuruluşlar tarafından önceden hazırlanmış olarak, eczanelerde bulunan bir hazır ilaçtır. Aynı zamanda mikroskop altında yerleştirilmek suretiyle, bir ekleme yapmak için kullanılan lam ya da lamel de preparat olarak ifade edilir.

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Preparat Kelimesi TDK Sözlükte Ne Anlama Gelir?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bile preparat kelimesi değişik biçimlerde ele alınır ve ifade edilir.

- Hazır ilaç

- Mikroskop altında inceleme gerçekleştirmek için kullanılan lam veya lamel

- Endüstriyel açıdan hazırlanmış ve amaca uygun olarak kullanılan hazır ilaç

- Eczanede bulundurulan bir hazır ilaç türü

- Tedavi ya da teknik bir amaç altında kullanılan kimyasal madde

Bu şekilde taşımış olduğu birçok değişik anlam ile beraber amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir. Ancak özellikle hazır ilaç şeklinde daha fazla öne çıktığını ve kullanıldığını ifade etmek mümkün. Özellikle birçok farklı ilaç üzerinde yer alan ve görünen bir unsur olarak da ön plana çıkıyor.