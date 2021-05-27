PR nedir ve nasıl yapılır? PR çalışmaları yapmak

PR, "public relations" kelimelerinin kısaltmasıdır. Türkçede halkla ilişkiler anlamına gelen "piar" olarak telaffuz edilir. Halkla ilişkiler medyası, markanız hakkında insanların zihninde medya ve sosyal medya aracılığıyla olumlu fikirler üretme sanatıdır.

PR Nedir?

PR, olumlu hikayeler anlatmaktan daha fazlasıdır. Şirketinizin itibarına zarar verebilecek herhangi bir olayın neden olduğu zararı azaltmak için de kullanılabilir. Etkili iletişim kanalları kullanarak genel kamuoyu algısını geliştirebilen kişi veya firmaların yönetilmesini ifade eder. Kişi ve kurumların genel itibarını desteklemek için farkındalıklarını artırmak, davranışlarını buna göre korumak ve düzenlemektir.

Halkla ilişkilerin akademik ve uluslararası tanımları vardır. Bu tanımlar alanın görüşlerini yansıtması açısından önemlidir. Akademik tanım;

Bu programların faaliyetleri, kamu veya özel sektör kuruluşlarının iyi bir itibara sahip olmak için ihtiyaç duydukları tanıtım politikalarını belirlemek,

Bu sorunu çözmek için kuruma rehberlik etmek ve başarıya ulaşmak için kişi ve kuruluşlar arasında bilgi aktarımını sağlamak amacıyla yürütülür.

PR Nasıl Yapılır?

Pr, çeşitli yöntemler kullanılarak yapılan bir grup çalışmadır. Stratejinin belirlenmesi ve uygulanması, hedef kitlenin konseptine ve planlama organizasyonunun şekline göre değişiklik gösterecektir. Bu nedenle ne yapmalı gibi sorulara kapsamlı bir cevap vermek zordur. Fikir üretmeye yardımcı olacak bazı aşamalardan bahsederek bu soruyu cevaplamaya çalışacağız.

Bir PR çalışmasına başlamadan önce asıl amacı belirlemek önemlidir. Amacı belirlerken net bir hedef olmalıdır. Açık bir amaç olmadan, hangi kitlenin ve markanın nasıl tanıtılacağını bilmenin bir yolu yoktur. Halkla ilişkiler araştırmasında belirlenen hedeflerden bazıları şu şekildedir:

Yatırımcı farkındalığını artırmak,

Tüketici farkındalığı,

Marka bilinirliği oluşturma,

Büyüme markası,

Marka hakkında bilgi verme,

Hedefi doğru ve net bir şekilde belirledikten sonra araştırmanın yapılacağı hedef kitle üzerinde çalışmaya başlamak genel amaçlar arasındadır.

Hedef Kitleyi Belirleyin

PR'nin amacı belirlendikten sonra araştırmanın hedef kitlesi de belirlenmelidir. Marka bilinirliği oluşturma gibi hedefler belirlenirse, doğrudan şirketin hedeflediği hedef kitleye ulaşmak için iletişim kanalları kullanılabilir. Hedef kitle, PR araştırmasının amacına ulaşmanın en kolay yolunu sağlayan grup olmalıdır. Başarıya ulaşmak için amaç ve hedef kitlenin birbirini desteklemesi önemlidir.

Yatırımcıları etkilemeye çalışıyorsanız, bu amaçla platformu desteklemek için hedef kitlenizi etkilemek için tasarlanmış içeriği kullanmalısınız. Seçilen hedef kitle, belirlenen hedeflere göre değişecektir. Bu duruma özel dikkat gösterilmelidir. Çünkü hedef kitleyi amaca göre belirlemeyen plan tüm işi boşa harcayabilir.

Uygulama Yöntemini Seçin

Amaç ve hedef kitle belirlendikten sonra araştırmanın yürütülmesi için uygun yöntemin de belirlenmesi gerekmektedir. Yöntemlerden biri, araştırmayı geliştirmek ve algılamak için kullanılan içeriğe atıfta bulunur. Ne tür içeriğin kullanılacağını belirlemek, hedef kitleyi uygun şekilde etkileyebilecek en doğru içeriği seçmektir.

Marka bilinirliğini artırmak için reklam amaçlı mı yoksa interaktif içerik için mi kullanılacak? Bu sorular cevaplanmalıdır. Müşteri odaklı araştırma yapmak istiyorsanız, daha fazla içerik materyaline ihtiyacınız olabilir. Ürünler hakkında bilgi veren kataloglar, firma hakkında detaylı bilgiler içeren broşürler, internet videoları, ürün reklamları gibi pek çok farklı seçenek bulunmaktadır.

Hangi Platformu Kullanacağınıza Karar Verin

Hangi platformun kullanılacağının belirlenmesi aslında içerik oluşturma süreciyle iç içe geçen bir aşamadır. PR için hangi platformun seçileceği, araştırmada kullanılacak içeriğin hazırlık sürecini de etkiler. Bunun nedeni, platform ve içerik uyumluluğunun sağlanmasının önemidir. Fotoğraf ve videolar görsel medyada kullanılmak üzere hazırlanmalıdır. Yazılı tanıtımlar için katalog, broşür gibi içeriklerin kullanılması daha uygundur.