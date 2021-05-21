PPM nedir ve nasıl hesaplanır?

Parts Per Million yani Milyon Başına Parça çok küçük miktarlarda bir şeyi çok daha büyük miktarda başka bir şeyi tanımlamak için kullandığımız bir terimdir.

PPM Nedir?

Yüzde cinsinden konulara herkes hakimdir. Milyonda parça (ppm), belirli bir molekül veya bileşiğin tüm çözeltinin bir milyon parçası içinde kaç parçayı oluşturduğudur. Genellikle bir çözücüde veya topraktaki bileşiklerde çözünen kimyasalların konsantrasyonlarını tanımlamak için kullanılır. Başka bir deyişle, bu bir konsantrasyon ölçüsüdür ve kimya gibi alanlarda ve hatta atmosferdeki karbondioksit miktarı gibi şeyler için bir ölçüm olarak kullanılmaktadır.

PPM Nasıl Hesaplanır?

Ölçünün nasıl çalıştığını ve gerçekte ne anlama geldiğini anlamak, onu milyon hesap makinesi başına belirli bir parça kullanmadan hesaplamanıza olanak tanır. Örneğin, bir su örneğindeki kurşun miktarı veya atmosferdeki CO 2 miktarı ppm ile hesaplanır. Esasen benzer bir şekilde "yüz başına parça" olarak adlandırabileceğiniz tanıma benzer fakat ppm çok daha küçük konsantrasyonlardaki maddeler için daha uygundur.

PPM'nin boyutsuz bir ölçü olduğu gerçeği önemlidir. Hem ilgilendiğiniz maddeyi hem de neyin seyreltildiğini ölçme şeklinizin aynı olduğundan emin olmalısınız. Dolayısıyla, içinde bir şey çözülmüş bir su hacminiz varsa, ya diğer maddenin hacmini de kullanmanız ya da her ikisinin kütlesini kullanmanız gerekir. Yalnız çözünen maddenin kütlesini kullanmak anlamsız bir sonuca yol açacaktır.

Hacim veya Kütlece PPM

Hacim veya kütleye göre temel bir PPM hesaplamasından geçmek, anlamanız gereken kavramları sağlamlaştırmanıza yardımcı olacaktır. Kütle için, içinde 0,2 g tuz çözülmüş 0,98 litre suya sahip olduğunuzu ve 1 L su = 1 kg kütle olduğuna dikkat edin, yani örnekteki toplam kütle 1 kg olsun. Her ikisini de aynı kütle birimine dönüştürdükten sonra, sudaki tuz oranı şu şekilde verilir:

"Parça başına parça" dır, yani bir parçalı çözelti için 0.0002 parça tuza sahip olursunuz. Ama tabii ki, bu fazla ondalık noktaları olmadan, ne kadar 1.000.000 = 10 ile çarpın PPM size dönüştürmek, tam olarak uygun değil 6 vererek: 0,0002 × 10 6 = 220 PPM.