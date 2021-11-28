Pozitif Sayılar Nedir? Pozitif Sayıların Çarpanları, Bölenleri, Mutlak Değeri Ve Toplamı Konu Anlatımı

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Doğal sayılar, tam sayılar, negatif sayılar, rasyonel sayılar, köklü sayılar ve benzeri olmak üzere birçok sayı çeşitleri bulunmaktadır. Tüm bu sayı türleri tek tek irdelenmekte ve işlenmektedir. Pozitif sayılar konusu da bunlardan sadece bir tanesidir.

Pozitif Sayılar Nedir?

Tam sayılardan negatif işareti ve küsuratı olmayan sayılara pozitif tam sayı denmektedir. Pozitif tam sayılar 1 den başlar ve sonsuza kadar gider. 0 sayısı da bir pozitif tam sayı değildir. Sayı doğrusunda sıfır sayısının sağ tarafında bulunan bütün sayılar pozitif sayılardır. Yani sıfırın sağ tarafında bulunan tüm tam, rasyonel, irrasyonel, köklü ve reel sayılar pozitif sayıdır.

Pozitif sayılar tam sayı olarak ele alınırsa Z+ sembolü ile gösterilirler. Bu sayılar birden başlayarak artı sonsuza kadar gider. Yani pozitif tam sayılarda ve pozitif sayılarda bir sınırlama olmaz. Sayma sayıları olarak bilinen ve S harfi ile sembol edilen sayılarda bir pozitif sayıdır.

Pozitif Sayıların Çarpanları

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Pozitif sayıların çarpanları belli bir sayı ile sınırlanmaz. Her pozitif tam sayının bir asal çarpanı bulunmaktadır. Çarpanlara ayırma şekli ile en küçük çarpanına ulaşılabilir. Pozitif sayıların çarpanlarına örnek vermek gerekirse;

- 8 sayısı pozitif bir sayıdır ve çarpanları 2 sayısıdır.

- 20 sayısı pozitif sayıdır ve çarpanları 2 ve 5 sayılarıdır.

- 60 sayısı pozitif bir sayıdır ve çarpanları 2, 3 ve 5 sayısıdır.

- 77 sayısı pozitif sayıdır ve çarpanları 7 ve 11 sayılarıdır.

Pozitif Sayıların Bölenleri

Pozitif sayıların bölenleri de belli bir sayı ile sınırlanmaz. Her pozitif tam sayının bir asal böleni bulunmaktadır. EKOK ve EBOB konuları ile en küçük ve en büyük bölenler bulunabilir. Pozitif sayıların bölenlerine örnek vermek gerekirse;

- 8 sayısı pozitif bir sayıdır ve böleni 2 sayısıdır.

- 20 sayısı pozitif sayıdır ve bölenleri 2 ve 5 sayılarıdır.

- 60 sayısı pozitif bir sayıdır ve bölenleri 2, 3 ve 5 sayısıdır.

- 77 sayısı pozitif sayıdır ve bölenleri 7 ve 11 sayılarıdır.

Pozitif Sayıların Mutlak Değeri

Pozitif sayıların mutlak değer dışına aynen çıkar ve herhangi bir işaret değişikliğine uğramaz. Pozitif sayıların mutlak değer ifadelerine örnek vermek gerekirse;

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- I8I sayısı pozitif bir sayıdır ve mutlak değer dışına 8 olarak çıkar.

- I20I sayısı pozitif sayıdır ve mutlak değer dışına 20 olarak çıkar.

- I60I sayısı pozitif bir sayıdır ve mutlak değer dışına 60 olarak çıkar.

- I77I sayısı pozitif sayıdır ve mutlak değer dışına 77 olarak çıkar.

Pozitif Sayıların Toplamı

Pozitif sayılarda toplama işlemi tam sayılara ve negatif sayılara nazaran daha kolaydır. Çünkü hepsinin işareti artı yani pozitiftir. Aynı sayı türleri aralarında kolayca toplanabilir. Pozitif sayılarda toplama işlemine örnek vermek gerekirse,

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- 15 ile 25 sayısının toplamı 15+25= 40'dır.

- 120 ile 250 sayısının toplamı 120+250= 370'dir.

- 0,2 sayısı ile 0,4 sayısının toplamı 0,6'dır.

- 1/4 ile 8/4 kesirlerinin toplamı 1/4+8/4= 9/4'dür.

- 5√ 2 ile 6√ 2 pozitif köklü sayıların toplamı 11√ 2 olarak bulunur.