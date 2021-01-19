Power Led nedir ve nasıl çalışır? Power Led'in özellikleri

Power Led, kullanım açısından High Power ve Mid Power olarak 2'ye ayrılmıştır. Üretim güçleri yüksek olan ledlere High Power, düşük olanlara ise Mid Power denmektedir.

Power Led Nedir ve Nasıl Çalışır?

Power Led, verilmli olma kıyasla düşük gerilim ve akım kullanılırlar. Yüksek ışık üretmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Genellikle 0.5 W ve üzeri elektrik üretmektedirler. Yayıgın olarak beyaz ve sarı ışık olmalarına rağmen çeşitli aydınlatma ihtiyarı için mavi, kırmızı, yeşil gibi renkleri de bulunmaktadır.

Power Led çalışmak için yüksek güce ihtiyaç duyar bu sebeple ısı transferleri düzenli olarak gözlenmektedir. Diğer ledler gibi sabit akımda çalışmaktadır. Anot ve katot uçlarının doğru şekilde bağlanarak ışık vermesi sağlanır.

Power Led'in Özellikleri

Power Led birden fazla özelliğe sahiptir. Bu özellikler ledlerin ömrüne, ışık açısına ve rengine, aydınlatma sağladığı miktara, sınıfına, boyuna ve diğer özelliklerine göre değişmektedir. Kullanım alanlarında bu özellikler dikkate alınarak seçim yapılmasına dikkat etmelidir.

Power Led, üretimi kolay, çevreye duyarlı, verimli ve uzun ömürlü bir led çeşididir. Bu sebeple iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Az enerji ile çok verim elde etmesi sayesinde yaygın olarak kullanılan bir üründür.

Diğer lambalara karşı daha az güç tüketimi, uzun süreli verim ve dayanıklılık sağlanır. Bakıma ihtiyaç duymamaktadır. Kurulumu oldukça kolaydır ve ürün hafiftir. Doğal görünümlü ışık yaydıklarından dolayı Power Ledler göz sağlığı için yararlı, kullanım ortamı açısından zevkli bir görünüm sağlamaktadır. Ayrıca civa içermez ve diğer aydınlatmaların patlayarak başarısız olduğu alanlarda bile verimli olarak kullanılabilmektedir.