Potpori ne demek, ne anlama gelir? Potpori nasıl hazırlanır, nasıl oynanır?

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Çağın kültürü içerisinde öne çıkan sözcüklerden biri olarak potpori gelmektedir. Özellikle müzik üzerinden ele alınması ile beraber, belli bir tür kapsamında öne çıkar. Halk arasında her ne kadar potpori olarak bilinse bile, aslında potpuri şeklinde ifade edilir.

Potpori Ne Demek?

Şarkıları harmanlamak suretiyle söylemek potpori olarak ifade edilir. Genel olarak türküler üzerinden ele alınır ve buna bağlı şekilde değerlendirilir. Bu konuda sevilen müzik eserleri içerisinden seçilmiş olan bölümlerin sıralaması ile beraber potpori ortaya çıkarılır. Böylece birçok farklı türkü peş peşe, hızlı bir şekilde ve arka arkaya söylenir. Özellikle birçok türkücünün dile getirdiği ve değerlendirdiği bir durum olarak anlatmak mümkün. Bu doğrultuda temel anlamı üzerinden ele alındığı vakit ise, ‘Karışım’ sözcüğü üzerinden ifade edilmektedir. Böylece Türkçe içerisinde yeni kelime anlamı ile beraber yerleşik olarak kullanılan sözcüklerden biri olarak öne çıkar.

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Potpori Ne Anlama Gelir?

Fransızca kökenli bir kelime olması ile beraber potpori, Türkçe eşliğinde, ‘Karışım’ kelime anlamı üzerinden değerlendirilir. Ancak özellikle türküler ile birlikte öne çıkan bir tanımı bulunmaktadır. Bu tanım doğrultusunda sevilen müziklerin eserleri arasından seçilmiş olanlar arka arkaya dile getirilir. Hızlı biçimde gerçekleşen bu durum halk arasında potpori olarak ifade edilmektedir. Sevilen müziklerin seçilen bölümleri eşliğinde bir karma oluşturur ve bu da karma müzik olarak anlatılır. Zaten Fransızca kökenli olarak kelime anlamı eşliğinde doğrudan tanımını da göstermektedir.

Potpori Nasıl Hazırlanır?

Potpori birden fazla ve sevilen şarkıların aralarından seçilen bölümler ile beraber hazırlanır. O bölümler bir araya ve arka arkaya getirilir. Böylece şarkıyı sevecek olan kişiler arka arkaya bunları dile getirir. Özellikle halk arasında bilinen potpori, daha çok türküler üzerinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Fransızca kökenli olması ile beraber ayrıca karışım üzerinden Fransız bir yemek türü olarak da tanıma sahiptir. Değişik anlamları üzerinde değerlendirilmesi ile beraber, Türkçede yerleşik olarak kullanılan bir sözcüktür.

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Potpori Nasıl Oynanır?

Potpori aynı zamanda Anadolu topraklarında kültür olarak halay şeklinde ifade edilebilir. İnsanların yan yana gelmesi ile beraber el ele tutuşmaları sureti ile, yuvarlak oluşturarak oynadığı bir oyundur. Bu şekilde Türkiye'nin dört bir tarafında farklı yöreler üzerinden ele alınır. Böylece farklı halay türleri ile beraber, yörenin müziğine bağlı olarak türkü üzerinden değerlendirilir. Birçok farklı türkünün değişik bölümlerini seçilmesi ile beraber arka arkaya gelen müzikler eşliğinde eğlenceli biçimde oynanır. Bu yönüyle en ilgi çeken ve sevilen halk oyun türleri içerisinde gelmektedir.