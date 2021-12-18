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Potasyum sülfat ile potasyum nitrat arasındaki fark nedir?

Potasyum sülfat ile potasyum nitrat arasındaki fark nedir

Bitkiler için önemli bir takviye olan gübrelerin oldukça fazla çeşidi bulunmaktadır. Gübreleme yapılan alanlardan alınan verim daima fazla olmaktadır. Bu nedenle toprağın ve yetiştirilen ürünün özelliğine uygun olan bir gübre tercih edilerek kaliteli ürün yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bir gübre çeşidi olan potasyum sülfat ile potasyum nitratın bu anlamda ele alınmaktadır. Peki, potasyum sülfat ile potasyum nitrat arasındaki fark nedir? İşte, potasyum sülfat ve nitrat arasındaki farklar hakkında detayları derledik.

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Potasyum Sülfat ve Potasyum Nitrat granül olan ya da toz halinde olan bir gübre çeşidi olmaktadır. Bu gübrelerin içeriğinde belli oranlarda kükürt bulunmaktadır.

 Potasyum Sülfat İle Potasyum Nitrat Arasındaki Fark Nedir?

 Türkiye toprakları potasyum sülfat açısından zengin olan topraklardır. Yağışın fazla olduğu yerlerde bulunan topraklara potasyum sülfat takviyesinin yapılması gerekmektedir. Potasyum sülfatın tarlalarda gübre olarak kullanılması esnasında diğer farklı özellikteki gübrelerle karıştırılması gerekmektedir. Çünkü potasyum sülfat toprakta geç çözünen bir özelliğe sahip olmaktadır.

 Potasyum Nitrat ise içerisinde klor ve sodyum olmadığı için bütün bitki çeşitlerinde güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır. Potasyum Nitrat ile kaliteli ve verimi yüksek olan ürünler alınması mümkün olmaktadır.

 Özellikle narenciye tarımında kullanılan potasyum nitrat gübresi meyve ağaçlarının yapraklarının dökülmesini de önlemektedir. Potasyum nitratın sıcaklığı suda çözündüğü sırada artmaktadır. Potasyum sülfat ve potasyum nitrat bitkilerde, meyve ağaçlarında ve sebze tarımında kullanılan faydalı gübre çeşitlerinden olmaktadır.

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