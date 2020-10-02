Potasyum nitrat nedir ve ne işe yarar? Potasyum nitrat özellikleri ve kullanım alanları

Potasyum nitrat bileşiminin bilinen diğer ismi ise güherçiledir. Bunlar suda tamamen çözünebilme özelliğine sahiptir. Doğal olarak kayaların üstünde beyaz kabuğumsu şekilde bulunurlar.

Potasyum Nitrat Nedir?

Potasyum Nitrat genelde bitkiler için önemli iki besin maddesini taşımakta olan verim ve de kaliteyi artırıcı olan gübre çeşididir. Bitkiler için tercih edilmekte olan yaklaşık olarak azot (N) ve de %46 potasyum (K2O) ihtiva etmektedir. İçerdiği tüm azot, nitrat (NO3) biçimindedir ve bitkiler tarafından hemen alınabilir. Nitrat (–) elektrik yüklü olduğu sebebi ile diğer bazı besin maddelerinin (K+, Ca++, Mg++) alımını da teşvik etmektedir. Ayrıca gübrelerin harmanlanması ile sıvı gübre hazırlanması için en iyi karışım gübresi olmaktadır.

Potasyum Nitrat Ne İşe Yarar?

Potasyum Nitrat gübresi sodyum ve klor içermediğinden güvenli bir şekilde bütün bitkilerde kullanılabilir. Sebzelerde her çeşit sulama sistemi ile kullanılabilir. Düzgün, bol ve kaliteli ürün verimi alınmasını sağlar. Narenciyelerde meyve miktarını ve de kalitesini arttırmaktadır. Ayrıca meyve dökümünü engeller.

Potasyum nitrat genelde depo kayıplarını azaltarak kuru madde oranını da arttırmaktadır. Sert çekirdekli olan meyvelerde çiçeklenmeyi yükseltir, meyve miktarını ve meyve kalitesini yükseltir. Bütün çiçeklerde güvenli bir şekilde kullanılır. Renk ve de düzgünlük gibi unsurlar ile çiçek kalitesine de doğrudan etki eder. Bağlarda verilen ürün ve kalitesini artırır.

Potasyum Nitrat Özellikleri Nelerdir?

Potasyum nitrat özelliklerine bakılırsa uda çözünme özelliğine sahip bulunan potasyum nitrat, oda sıcaklığında ortotrombik adlı kristal yapıyı alır ve de 500 santigrat dereceyi geçmiş sıcaklıkta parçalara bölünür ve potasyum nitrat özelliğine ulaşır. Potasyum nitrat, suda çözünürlüğü yönünden suyun sıcaklığıyla doğru orantılıdır. Su sıcaklığı artarsa potasyum nitratın çözünmesi de artar. Suda çözünmesine karşı olarak alkolde çözünmemektedir.

Patlayıcı yapımında kullanılmasına karşın, potasyum nitratın da tek başına patlayıcı olan özelliği bulunmamaktadır. Potasyum nitrat 129 °C sıcaklıklarda trigonal kristal yapısına dönüşmektedir. 560 °C üstündeki sıcaklığa ısıtıldığı zaman ise genelde parçalanarak oksijen ve de potasyum nitrite dönüşür. Potasyum nitrat suda çözünse de çözünürlüğü genelde sıcaklık ile artmaktadır. Sulu çözeltisi nerdeyse nötr özellik göstermektedir. Çok higroskopik bir yapı değildir. Alkolde çözünmezler ve zehirli değildirler. Genel olarak indirgen maddeler ile patlayarak tepkimeler verse bile tek başına bir patlayıcı özelliği bulunmamaktadır.

Potasyum Nitrat Kullanım Alanları Nelerdir?

Gübre şeklinde, potasyum nitrat çoğunluk ile makro besinlerin ikisi olan potasyum ve de azot kaynağı olarak bitkilere uygun gübrelerde kullanılmaktadır.

Gıda koruyucusu olarak kullanım alanı olan potasyum nitrat gıda koruma maddesi şeklinde, Ortaçağ’dan bugüne kadar bazı etlerin muhafazasında kullanılmış olup bakteriyel enfeksiyonları önlemede de sodyum nitrat (ve de nitrit) daha da güvenilir olması nedeni ile günümüzde gıda koruma olarak önemini yitirmiş olduğu bilinmektedir. Ayrıca diğer bir yandan potasyum nitrat bir de oksitleyici olarak kullanılmaktadır.

Potasyum nitrat oldukça etkili bir oksitleyicidir. Ayrıca potasyum içerdiği nedeniyle yanma ile yaklaşık olarak leylak renkli bir şekilde alev oluşturur. Bu sebep ile de amatör roket itici olan yakıtlarıyla şeker ve de potasyum nitrat karışımı ile yapılmış olan sis bombası gibi pek çok piroteknik bileşiminde ve de havai fişeklerde kullanılmaktadır. Buna ek olarak tütünün düzgün bir şekilde yanmasını da sağlamak amacı ile sigara sarılmadan tütün harmanına eklenmektedir.