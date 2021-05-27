Potansiyel Enerji Nedir? Potansiyel Enerji Nasıl Hesaplanır? Kaça Ayrılır?

Enerji bilimine göre maddeler bulundukları konuma, çekim güçlerine göre gizli bir enerjiye sahiptirler. Yerden yüksek olan her maddenin, yere göre potansiyel enerjileri bulunur. Potansiyel enerjinin birimi enerjide olduğu gibi Joule'dur.

Potansiyel Enerji Nedir?

Potansiyel enerji, maddelerin henüz açığa çıkmamış, çıkmayı bekleyen gizli enerjilerini ifade eder. Gelecekte açığa çıkması kesin olmamakla birlikte, çıkması olası olan enerjiye yorumlanabilir.

Potansiyel Enerji Nasıl Hesaplanır?

Potansiyel enerji hesaplamasında bazı faktörlere bakılmalıdır. Cismin yerden olan yüksekliği, yerçekimi ivmesi ve cismin kütlesine bağlı olarak hesaplanabilir. Hesaplama işlemi, Yerçekimi ivmesi x kütle x yükseklik şeklinde hesaplanır.

Potansiyel Enerji Kaça Ayrılır?

Potansiyel enerji, enerji biliminde durumlarına göre farklı çeşitlerle incelenir.

Çekim Potansiyel Enerjisi

Potansiyel enerji denildiği zaman akla ilk gelen, çekim kuvvetinden dolayı çekim potansiyel enerjidir. Hidroelektrik santrallerinde çekim potansiyel enerjisinden yararlanılır.

Elektriksel Potansiyel Enerji

Elektrik yükü olan cismin sahip olduğu elektrik yükü ve konumu, elektrik potansiyel enerji olarak isimlendirilir.

Esneklik Potansiyel Enerji

Esnek olan maddelerde uygulanan kuvvetin etkisi ile esneklik potansiyel enerji oluşturulur. Bu duruma enerji biliminde esneklik potansiyel enerji adı verilir.

Kimyasal Potansiyel Enerji

Kimyasal bağlar tarafından depolanan bu enerji çeşidi, atomlar arasındaki kimyasal bağlar sebebiyle ortaya çıkar.

Manyetik Potansiyel Enerji

Manyetik alanın oluşabilmesi için gerekli olan enerjinin depolanmasına manyetik potansiyel enerji adı verilir.

Isı Potansiyel Enerji

Atom ve moleküllerin kinetik enerjisi olan enerji türü, ısı etkisiyle oluşan enerji türüdür.

Nükleer Potansiyel Enerji

Atom çekirdekleri tarafından depolanan enerjiye, nükleer potansiyel enerji adı verilir. Atom çekirdeklerinin kararsızlıkları nedeniyle oluşur.

Potansiyel Enerji ile Mekanik Enerji Arasındaki İlişki Nedir?

Sürtünmesiz sistemde yer alan bir maddede potansiyel ve kinetik enerjinin toplamına mekanik enerji ismi verilir. Termodinamik 1. enerjinin korunumu yasasına göre sürtünmesiz ortamlarda mekanik enerji korunur. Örnek olarak ise sistemde potansiyel enerji arttığı müddetçe kinetik enerjide azalma olur. Bu dengeye göre mekanik enerji korunmuş olur.

Potansiyel Enerji ve Sürtünme Arasındaki İlişki Nedir?

Sürtünme kuvveti, evrenin var oluş sürecini sürdürebilmesi için gerekli olan kuvvettir. Sürtünme kuvvetinin olmaması durumunda, hareketli olan cisimler duramaz, sonsuza kadar hareket etmeye devam ederlerdi.

Bu durumda evrenin varlığını sürdürmesi mümkün olmayacaktı. Potansiyel enerji de kinetik enerjiye dönüştüğünde, ortamın sürtünme kuvveti kadar enerji kaybına uğrayabilir. Kısacası, sürtünme kuvveti, potansiyel ve kinetik enerjiyi, dolaylı olarak da mekanik enerjiyi azaltan kuvvete denir.

Potansiyel Enerji ile Kinetik Enerji Arasındaki Fark Nedir?

Hareket halinde olan maddeler kinetik enerjiye sahiptirler. Potansiyel enerjisi olan maddeler ise bulundukları konum ve durumlarıyla ilgili olarak değerlendirilebilir. Potansiyel enerji ve kinetik enerji arasındaki asıl ve temel fark sahip oldukları bu özellikleridir.

V hızında ilerleyen ve kütlesi m olan bir cisim kinetik enerjiye sahiptir. Cismin kinetik enerjiye sahip olması içinde bulunduğu hareket nedeniyledir. Madde içerisindeki moleküller daima hareket halinde olduklarında kinetik enerjiye sahiptirler.

Nehirde devamlı olarak hareket halindeki su kinetik enerjiye sahiptir. Kinetik enerji, K.E =½mv² formülü ile hesaplanabilir. Potansiyel enerji kinetik enerjiden farklı olarak bulunduğu konuma göre kazanılan enerjidir. Yani maddenin bulunduğu yeri ve konumu, onun sahip olacağı enerjiye işaret eder. Potansiyel enerji hesaplaması P.E.=mgh şeklinde gerçekleştirilebilir.