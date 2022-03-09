Postmodernizm ve modernizm arasındaki benzerlikler nelerdir?

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Felsefe tarihinde yer alan modernizm ve postmodernizm güçlü ama birbiri ekolleri içermektedir. Modernizm yenilik ifade ederken postmodernizm, mantıksızlığı ifade etmektedir.

Modernizm Nedir?

Bu akımda yaşam akılcılık üzerine yapılandırılmaktadır. Geçmişin geleceğe ışık tutacağına inanılmaktadır. Pek çok sanat dalında reform hareketleri ortaya çıkmaktadır. Politik fikirlerden uzak kalınmıştır. Akıl ve bilim insan oğlunun gelişmesini sağlayacaktır.

Postmodernizm Nedir?

Bu akım genel bir gerçek olmadığını fikrini savunmaktadır. Katı gerçeklerden sınırsızlığa yönelim olmuştur. Mantık kuramına inanmamaktadırlar. Geçmiş ile gelecek arasında bir bağ olmadığını savunurlar. Her dönemin kendi içinde yaşandığına inanmaktadırlar. Eser yaratmaktan çok kopya ağırlıklı ilerleme söz konusu olmaktadır.

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Postmodernizm ve Modernizm Arasındaki Farklar Nelerdir?

Modernizm akımı 19.YY’ın ortalarında başlamaktadır. Kelime anlamı gibi yeniliği temsil eden bir akımdır. Kişilerin kültürel gelişimini ve insanı yaklaşımı temsil etmektedir.

Bu akımın en iyi öncüleri Jean jacques Rousseau, David Hume ve Kant olmaktadır. Bu fikrin yapısına bakıldığında akılcılık ön planda olmaktadır.

Modernizm akımının özellikleri şunlardır;

Kişilerin bir yaşam amacı olduğunu düşünmektedir.

Ahlaki değerlerin yaşam içinde önemli olduğunu düşündüren bir akımdır.

Bu yaklaşımın sanat ve edebiyat üzerinde olumlu etkileri olmuştur.

Bilim ve akıl ile hareket edilmesinin insanlık için faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bu akıma göre üretilen eserlerde sadelik göze çarpmaktadır.

Hayatın bilim ile ilerleyeceğine inanılmaktadır.

Politikayı gündemlerinden uzak tutmaktadırlar.

İnsan odaklı bir yaklaşımdır.

Evrensel gerçeklere inanmaktadır.

Yüzyılda görülmüştür

Postmodernizm akımının özellikleri ise şu şekildedir;

Bu akım 1960 yıllarında ön planda olmaktadır.

Postmodernizm yaklaşımında mantıktan çok mantıksızlık hüküm sürmektedir.

Geçmiş ile bugünün bağlantısı olmadığını düşünürler.

Bilimsel bir yaklaşım sergilemezler

Orijinal eserlerden çok kopya eserler üretmeye yönelim söz konusu olmaktadır.

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Postmodernizm, modernizm sonrası gelen bir akımdır.

Bu akım modernizm akımı ile ortaya çıkan sanatsal eserleri eleştirmektedir.

Postmodernizm ile birlikte insanı sömürü başlamıştır.

Evrensel gerçeklere inanmamaktadır.

Politikaya yakındırlar

YY’ da görülmüştür.

Postmodernizm ve Modernizm Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?

Bu iki felsefi akım arasında bir benzerlik bulunmamaktadır. İki akım arasında taban tabana zıt fikirler yer almaktadır. Ortaya çıkış tarihleri ve içerikleri farklılık göstermektedir. Modernizm evrensel bir yaklaşım sergilerken postmodernizm daha yerel bir yaklaşım içinde olmaktadır. Modernizm düzenden yana olurken, postmodernizm tam bir düzensizlik anlayışı içinde yer almaktadır.

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Modernizm kol gücüne destek verirken postmodernizm beyin gücüne yönelmektedir. Tüm bu ve farklı görüş bu iki ekolün birbirlerine olan zıtlıklarını ortaya koymaktadır. Tek ortak nokta her ikisinin de insan dışında bir olguyu kabul etmemesi olmaktadır. Ama her iki ekolde materyalin esiri olmuştur.

Modernizm akımı daha insan odaklı bir yaklaşım sergilemektedir. Ekollerin gelişimine bakıldığında postmodernizm akımının modernizm sonrası ortaya çıktığı bilinmektedir. Modernizm akımının tatmin edici olmaması diğer akımı ortaya çıkarmıştır. Modernizm ekolünde insanın katı kurallar ile ezilmesi görülmektedir.

Bundan yola çıkarak postmodernizm sürecinde tamamen bir gevşeme söz konusu olmaktadır. Bireycilik ön plana çıkmaktadır. Her iki akımda da insan dışında her türlü otoriteye sırt çevrilmiştir. Ama maddi ögelerin esiri olmaktan kurtulmak mümkün olmamıştır. Modernizm içinde yaşanan sınırsız sahip olma isteği tüketimi çok fazla körüklemiştir. Mutluluk eşya ile bağlantılı hale gelmiştir. Postmodernizm akımı ile insan yaşamında bazı tahribatlar görülmektedir.