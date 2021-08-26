Poster Nasıl Hazırlanır? Postar Hazırlamak İçni Hangi Program Kullanılır?

Afiş çağımızda oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır. Bilimsel nitelikteki bir çalışmanın neticelerinin görsel faktörlerin ve anlamlı özetlemelerin kullanılması ile afiş boyutunda düzenlenmesi afiş olarak adlandırılmaktadır.

Afiş Nedir?

Afiş ya da poster Türk Dil Kurumu sözlüğündeki tanımı itibari ile “bir şeyi duyurmak ya da tanıtmak amacı ile hazırlanan, kalabalığın göreceği yere asılmış, genel olarak resimli olan duvar ilanı, ası" biçiminde tanımlanmaktadır. Afiş, reklam veya propaganda yapmak, bir sergi, ürün, oyun ve benzerlerinin duyurulmasında kullanılmaktadır. Aynı zamanda güzel sanatlar içerisinde bir daldır.

Afiş sanatı 19. yüzyılın başında iki temel unsurun bir araya gelmesi ile ortaya çıkmıştır. Bir yandan taşbaskı aracılığı ile metin veya resmin birleştirilmesi, çoğaltılabilir olması öbür yandan afişin daha çok gelişmesi, tüketim mallarının toplu bir şekilde üretiminin ve aynı zamanda rekabete dayalı olan ekonominin ilerlemesine bağlı kalmıştır.

Afiş Nasıl Hazırlanır?

Afişin oluşturulmasında iki temel yaklaşım izlenebilmektedir. Bu unsurlar kapsamında ilk olarak görsel unsurlar ile başlanmalıdır ve genel bir şema üretilmelidir. Diğer unsur ise ilk olarak içerik ile başlanması ve daha sonra da bu içeriğin görselleştirilmesidir.

Her iki yaklaşımda da mevcut bir noktadan sonra afişin hedef kitlesi göz önüne alınarak görsellik ve içerik iç içe geçmektedir. Dikkat çekici afiş veya poster hazırlamak iş hayatı için oldukça önemlidir. Yalnızca iş yaşamı için de değil, herhangi bir etkinliğin ya da faaliyetin reklamını yapmak için afiş hazırlamak şart olmaktadır.

Afiş Hazırlama Programları Nelerdir?

Ücretsiz kullanılabilecek afiş hazırlama programları ile tasarımlar yapabilmektedir ve markalar için etkili nitelikte afişler hazırlanabilmektedir. Bahsedilen afişler internet içerisinde kullanılmak amacı ile hazırlanabileceği gibi fiziki açıdan da bastırılıp arzu edilen yerlere de asılabilmektedir. Bu bağlamda uzman ve şık şekilde görünen bir afiş hazırlamak önemli bir meseledir. Bu uygulamalar şu şekilde sıralanmaktadır:

GIMP

RonyaSoft Poster Designer

Inkscape

Canva

Lucidpress