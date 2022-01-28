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Postane nasıl yazılır? Postane kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Postane nasıl yazılır Postane kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Önemli bir kurum olması ile beraber postane günlük yaşamda yaygın şekilde değerlendirilmektedir. Aynı zamanda kelime üzerinden de çok fazla hata yapılan bir sözcük olduğunu söylemek mümkün. Peki, postane nasıl yazılır? Postane kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı konusunda merak edilen bilgileri derledik.

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Bir devlet kurumu olması ile beraber postane günlük hayatta çok fazla değerlendirilmektedir. Tabii sadece kurum olarak değil Aynı zamanda kelime bazında da çok fazla öne çıkmaktadır. Sadece yazılışı değil diğer yandan okunuş üzerinden de hata yapılan bir sözcük olduğunu dile getirmek gerekir. O yüzden pek çok kişi kelimenin doğru yazılışını internet üzerinden araştırmaktadır.

 Postane Nasıl Yazılır?

 En çok merak edilen kelimeler içerisinde postane sözcüğü gelmektedir. Çünkü günlük yaşamda halk arasında en fazla hata yapılan sözcükler içerisinde yer alır. Bu doğrultuda Kelimenin doğru şekilde ele alınışı, ‘Postane’ biçimindedir. Öne çıkan bu yazılış ile beraber aynı şekilde okunuş eşliğinde ifade edilmektedir. Böylece tek başına ya da cümle içerisinde amaca göre farklı yerlerde kullanılabilir.

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 Postane Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Türkçe'de yer alan kelimelerin doğru yazılışını anlamak için TDK üzerinden bilgi elde edilmektedir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit, ‘Postane’ şeklinde yazılmış olduğunu söylemek gerekir. Genelde yazım hatası olarak, ‘Postahane’ ele alındığını eklemek mümkün. Ancak bu yanlış yazım yerine doğru şekli ile ‘postane’ biçiminde yazılması gerekmektedir.

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