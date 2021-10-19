Portekiz hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Portekiz hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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2021 yılı itibariyle nüfusu 10 milyon 300 bin olan Portekiz’in en kalabalık şehirleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Porto 2- Lizbon 3- Setubal 4- Faro 5- Evora

Portekiz Hangi Kıtada Yer Alır?

Resmi adı Portekiz Cumhuriyeti olan ülke Avrupa kıtasında yer almaktadır.

Portekiz Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Avrupa'nın en batısında bulunan Portekiz, Kuzey Yarım Kürede yer alır. Kuzey Atlas Okyanusuna kıyısı olan Portekiz, güneyde Fas, kuzeyde ise İspanya ile sınır komşusudur.

Portekiz Hangi Dine Mensup?

Portekiz Cumhuriyeti Hristiyanlık dinine mensuptur. Halkın yaklaşık %85'i Katolik'tir.

Portekiz Hangi Dili Konuşuyor?

Ülkenin resmi dili Portekizcedir. Mirandaca ve İspanyolca ise Portekiz hükümeti tarafından tanınan bölgesel diller arasında yer alır.

Portekiz Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

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Portekiz Cumhuriyetinde, toplam 23 harften oluşan Portekiz alfabesi kullanılmaktadır.

Portekiz Hangi Takvimi Kullanıyor?

Portekiz'de 14. yüzyıldan bu yana Miladi takvim kullanılıyor.

Portekiz Hangi Para Birimini Kullanıyor?

1986 yılında Avrupa Birliğine giren Portekiz Cumhuriyetinin resmi para birimi Euro'dur.