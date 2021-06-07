Portal nedir? Portal tanımı ve TDK sözlük anlamı

Bu kelimeyle oluşturulmuş tamlamalardan ve terim anlamıyla kullanılan sözcüklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: Tıpta, Portal dolaşım ve Hepatik Portal. Biyolojide - Portal sistem ve İnşaat sektöründe - Portal vinç.

Portal Nedir?

Mimari bir terim olan portal dilimize İngilizceden geçmiştir. Kilise ve havra gibi anıtsal ibadet yerlerinin giriş kapısına portal denir. Bu kapıların, diğerlerinden en önemli farkı çok daha büyük olmasıdır.

Portal, bilgisayar ve video oyunlarında da ise geçiş kapısı anlamına gelir. Karakterin diğer levele geçmek için bulması gereken çıkış kapısına portal adı verilir.

Portal Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre portal kelimesinin sözlük anlamı kapıdır. Diğer anlamları ise şu şekilde sıralanabilir:

1 Portal dolaşım ya da portal ven:

Kılcal damarlardan oluşan sistem.

2- Portal vinç:

Hem sabit hem de gezer köprülü üretilen bir vinç çeşidi.

3- Mimaride portal:

Katedral, şato ve kilise gibi yapıların ana giriş kapısı.

Örnek Cümleler:

1- Oyunun bu bölümünü geçmek istiyorsan bir an önce portalı bulmak zorundasın.

2- Eski yapıların portalı o kadar süslü ve gösterişli ki hayran olmamak elde değil.