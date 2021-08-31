Porsche Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Porsche Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Porsche adını kurucusunun soyadından almış olan bir otomobil markasıdır. Dünyanın en lüks otomobil markalarından bir tanesidir. Daha çok Porsche AG adı ile bilinmektedir. Porsche ilk modellerini çıkardığı anda da geniş bir pazara ulaşmıştır.

Porsche Hangi Ülkenin Markası?

Porsche Almanya'nın bir otomobil markasıdır. Bu otomobil markasının merkezi de Stuttgart şehridir.

Porsche Nerede Üretiliyor?

Porsche Almanya'nın Stuttgart şehrinde üretilmektedir.

Porsche Ne Zaman Kuruldu?

Porsche Almanya'da 1931 yılında kurulmuştur.

Porsche'nin Sahibi Kim?

Porche'nin sahibi Ferdinand Porsche'dir. Ferdinan Porsche aynı zamanda bu otomobil markasının kurucusudur.

Porsche'nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Porsche 1931 yılında Almanya'da kuruldu. İlk modellerini ise 1948 yılında üretmiştir. Porsche üretmiş olduğu bu modellerine ise Porsche 356 adını vermiştir. Ferdinan Porsche'nin oğlu tarafından üretilen bu tasarımına bizzat babası da yardım etmiştir. 1963 yılında araba yarışları için de otomobillerini üretmiştir. Bu tarihten itibaren de Volkswagen şirketi ile anlaşır ve şirketin %30 hissesini bu şirkete satar.