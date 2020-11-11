Popülizm nedir? Popülizm hakkında bilgi

Popülizmde sağ, sol ve ya merkez ideolojilerinin hepsi oy kazanmak amacı ile yapılan popülist söylemleri sıkça kullanmaktadır.

Popülizm Nedir?

Popülizm, halk yağcılığı ya da halk çıkarcılığı, toplum üzerindeki seçkin bir tabaka tarafından halk çıkarlarının bastırıldığını ve de engellediğini varsaymaktadır. Ayrıca devlet organlarının ise seçkin tabakanın etkisinden çıkarılarak halkın faydasına ve toplum olarak gelişmesine katkı için kullanılması gerektiğini söylemekte olan siyasi bir felsefedir.

Popülist söylemler, belirli bir ideolojiye de bağlı değildir ve popülizmin karşıtı seçkincilik olmaktadır. Popülist olan hareketlerin liderleri büyük şirketlerin güçlerine karşı koyacaklarını ve önceliği halklara vereceklerini söylemektedirler. Popülizm genel olarak rejim karşıtı olan siyaseti içerdiği gibi sağ eğilimlerde milliyetçilik, ırkçılık ya da köktendincilik ile birleşebilir.

Popülizm Tarihçesi Nedir?

Popülizm ilk 19. yüzyılda tarımsal popülizm olarak kendini göstermiştir. 20. yüzyılın ortalarında ise Latin Amerika'da yükselmiş olan popülizm ise elit olan ve askeri vesayete dayalı olan devlete karşı da dar gelirli sınıflara seslenmiştir. 1930'lu yıllardan itibaren ırkçılık ve de yabancı karşıtlığı üzerine kurulmuş olan bir sağ popülizm de Avrupa'da yükselmiştir.

Popülist Yöntemler Nelerdir?

Popülizm sürer durumun radikal olan eleştirilmesi ile kendini gösterir fakat sağ eğilimli ve ya sol eğilimli hareket olarak güçlü politik kimliği yoktur. Bu popülizm solcu, sağcı ya da merkez eğilimli görünümler almıştır. Ayrıca yakın geçmişte ABD’deki muhafazakar olan politikacılar popülist söylem içine girmişlerdir. 2004 yılı başkanlık seçiminde Demokrat Parti adayı olan John Edwards’ın kullandığı iki Amerika deyimi de oy verenlere yönelik olan popülist bir girişime örnek olmaktadır.

Popülistler bir takım politikacılar tarafından halkın ve toplumda oldukça demokratik, olumlu bir güç şeklinde görülmesine rağmen, siyaset bilim üzerinde bazı önemli çalışmalar popülist kitlesel hareketlerin çok gerçekçi olmadığını ve de siyaset sahnesini kararsız olan bir ortama sürüklediği de belirtilmektedir.

Buna ek olarak Margaret Canovan bu iki adet karşıt görüşün hatalı olduğunu savunmakta olup dünya çapında da çağdaş popülizmi tarımsal ile siyasal olarak iki bölüme ayırmaktadır:

Tarımsal popülizm, ticari ürün yetiştirmekte olan ve köktenci ekonomik isteklerinin olduğu çiftçilerin hareketi 19. yüzyılın sonlarındaki oluşumlardır.

Siyasal popülizm, popülist demokrasi halk oylaması gibi reformlar ile siyasi katılımcılığın arttırılmasını savunmak gibidir.