Popüler Kültür Nedir? Popüler Kültür Örnekleri, Müzikleri Ve Kitapları Hakkında Bilgi

Popüler kültür kelime öbeğini gerek günlük yaşamımızda gerekse kültür konuşmalarında sıklıkla duyarız. Sanat, edebiyat, bilim gibi pek çok alanda popüler kültür terimi kullanılmaktadır. Popüler kültür geçmişteki geleneksel kültürün gelişmesi olarak ifade edilmektedir.

Popüler Kültür Nedir?

Popüler kültürün bir diğer ismi pop kültürüdür. 20. yüzyıldan sonra bu kavram ortaya çıkmıştır. Toplumsal modernleşmeyle beraber toplu kültür olarak yayılan, günlük uygulamalarla birlikte toplumsal gelişmeyi kapsayan, genel ve tarafsız olan, eski halk kültürünün yerine geçen kavrama popüler kültür denmektedir.

Türk Dil Kurumu popüler kültür tanımını belirli bir dönem için geçerli olan hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin tamamı olarak yapmıştır.

Kavram 1960 yıllarında Amerika'da ortaya çıkmıştır. Terimin kullanım alanları çok giyilen kıyafet, çok dinlenen müzik, çok izlenen fil ve çok satan kitaplar için kullanılmaktadır.

Kısacası popüler kültür birçok alanda günün modasını ifade etmektedir. Bu yüzden de popüler kültür kitle kültürü olarak bilinmektedir. Açıklamalardan anlaşıldığı gibi popüler kültür evrensel kültür ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Oysaki popüler kültür evrensel kültür değildir.

Popüler Kültür Örnekleri

Dünyada geçmiş ve gelecekle ilgili verilebilecek çok sayıda popüler kültür örneği vardır. Bu örneklerin çoğu bir müziği, bir kıyafeti, bir kitabı ya da bir sözü kapsamaktadır.

Örnekler arasında bir döneme damgasını vuran Güney Koreli şarkıcı PSY'nin Gagnam Style şarkısı verilebilir. Bir dönem geçmişte neredeyse dünyadaki her birey sanal bebek beslemekteydi. Sanal bebek beslemesi de bir popüler kültür örneğidir.

Bir gün herkes on beş dakikalığına meşhur olacak sözü bir dönemin en çok kullanılan popüler kültür alanının popüler bir sözüydü.

Örneklerden de anlaşılacağı gibi eğlence, müzik ve televizyon camiasındaki ünlü isimler popüler kültür ikonu olmaktadır. Michael Jackson dünyaca tanınan, popüler olan isimlere örnek verilebilmektedir.

Popüler Kültür Müzikleri Hakkında Bilgi

Popüler kültür en çok müzik alanı üzerinde etkili olmaktadır. Bir dönem Cem Karaca, Erkin Koray, Moğollar kapitalist dünyada şekil değiştiren popüler kültür örneklerini oluşturmuştur.

Popüler kültür müzik alanında geleneksel ve modern çizgi arasında kalabilmektedir. Burada halk kitle olarak ifade edilmektedir. Üretilen müzik kitle müziği olduysa yani halka hitap ettiyse popüler kültürde yerini almış demektir.

Kültürde yer alan popüler müzik, kendini tüketim alanında var etmiş, halk kitlesinin talebine kendisini adamıştır.

Popüler müzik melodi kavramını arka plana iter. Anlatıma, bireysel ve toplumsal ifadeye yönelir. Sertaç Ortaç sanatçının poşet şarkısı yayınlandığı dönemin popüler müzik alanındaki şarkı örneğidir. Popüler kültür alanında yer alan çok sayıda müzik örnekleri verilebilir.

Popüler Kültür Kitapları Hakkında Bilgi

En çok okunan ve en çok satan kitaplar geçmişten günümüze popüler kültür alanında popüler kitaplar listesinde yerini almaktadır.

Popüler kültür kitaplarına örnekler verirken yayınlandığı dönemde en çok satan kitaplar baz alınacaktır.

Örneğin 2019 yılı düşünüldüğünde en çok satan kitaplar arasında İlber Ortaylı'nın bir ömür nasıl yaşanır kitabı istatistiklerde yer almaktadır.

2020 yılına geldiğimizde liste bir hayli kabarıktır. Bu da demek oluyor ki 2020 yılında popüler kitaplar listesi artmıştır. Gülseren Budayıcıoğlu'nun camdaki kız kitabı bu yıla örnek verilebilir. Hatta kitabın günümüzde de dizisi yapılmış ve yayınlanmaktadır.

Sabahattin Ali'nin içimizdeki şeytan kitabı da popüler kültürde yer alarak 2020 yılının en çok satan kitapları arasındadır. 1998 yılında Jose Saramago yazarının nobel edebiyat ödülünü aldığı Körlük isimli kitap 2021 döneminin en çok satan kitapları arasında yer alarak popüler olmuştur.

Bunlar gibi geçmiş ve günümüzden popüler kültür alanında yer almış çok satan ve çok okunan pek çok kitap örneği verilere bakılarak bulunabilir.