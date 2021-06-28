Pop Art Nedir Ve Nasıl Yapılır? Pop Art Sanat Akımı Öncüleri, Eserleri Ve Tarihçesi

Pop art hareketi, kitle kültürü nesnelerinin ve medya yıldızlarının resimlerini veya heykellerini yaratarak "yüksek" sanat ile "düşük" kültür arasındaki sınırları bulanıklaştırmaktadır.

Pop Art Nedir ve Nasıl Yapılır?

Pop Art'ı popüler, tüketici sembollerini kullanarak tanımlayabiliriz. Bundan tam 10 yıl önce sanat ticarileşti ve Pop Art sanatını oluşturdu. Pop art sadece moda sanattan daha fazlasıydı. Zamanın bir temsiliydi ve kendisinden önce gelen her şeye karşı bir kültür sağladı. Günlük yaşamın nesnelerini ve tanıdık yüzlerini kutlayan eser, geleneksel güzel sanatların mitolojisine ve ihtişamına karşı durdu. Ürün reklamcılığının ve Hollywood'un ticari yönlerini benimserken, bu şeyleri putlaştırmak kadar alay ediyordu.

Pop Art, genel ve alçak kültür arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmayı amaçladı. Roy Lichtenstein gibileri çizgi roman tarzında sanat eserleri yaparken, Richard Hamilton gibileri reklamlardan ve ucuz dergilerden kolajlar yaratıldı. Pop Art sanatçıları ironiye dayanır ve post modernizmin ilk dalgası olarak görülebilir. Kasıtlı olarak sıradan nesnelerden yararlanırlar ve bunu tekrar kullanırlar. Bu arada, önceki sanatın hemen hemen her zaman arkasında ahlaki bir mesajı varken, Pop Art, duygusal sahneleri komik bir kararsızlık duygusuyla sergileyen ahlaka karşı çıkmaktadır.

Pop Art genellikle koyu renklerle, özellikle de ana renkler ile karakterize edilir. Bunlar; kırmızı, mavi ve sarı renklerdi. Renkler genellikle parlaktı ve tipik çizgi roman paletinize benziyordu. Bu renkler, önceki klasik sanat formlarında sıklıkla olduğu gibi sanatçının iç dünyasını veya benliğini temsil etmek için kullanılmıyordu, ancak etraflarındaki canlı, popüler kültürü yansıtıyordu.

Sert kenarlı kompozisyonlar, Soyut Dışavurumculuk gibi stillerin 'ressamca gevşekliğini' yatıştırmak için kullanılan popüler bir motiftir. Pek çok Pop Art parçası sonuç olarak farklı veya parçalanmış şekillerden oluşur. Bazı sanatçılar da nesneleri neredeyse komik oranlara genişleterek hicivlerdi.

Pop Art Sanat Akımı Öncüleri Kimlerdir?

Pop Art, New Yorklu sanatçılar Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist ve Claes Oldenburg ile başlamış bir sanattır. Soyut Ekspresyonistlerin popülaritesinin ardından Pop'un tanımlanabilir imgeleri yeniden tanıtması, modernizmin yönü için büyük bir değiştirmiştir. Konu, ahlak, mitoloji ve klasik tarihin geleneksel "yüksek sanat" temalarından uzaklaşmıştır. Pop sanatçıları, popüler kültürü güzel sanatlar seviyesine yükseltmek için sıradan nesneleri ve gündelik hayatın insanlarını kutladılar. Belki de ticari imgelerin dahil edilmesinden dolayı, Pop art, modern sanatın en tanınmış tarzlarından biri haline geldi.

Pop Art Sanat Akımının Tarihi

Pop Art, 1950'lerde Amerika ve İngiltere'de bir sanat hareketi olarak ortaya çıktı ve 1960'larda zirveye ulaştı. Hareket, batı dünyasındaki popüler ve ticari kültürden ilham aldı ve geleneksel sanat biçimlerine karşı bir isyan olarak başladı.

Pop sanatçıları, müzelerde sergilenen veya okullarda öğretilen sanatın gerçek dünyayı temsil etmediğini hissetti ve bu nedenle ilham almak için çağdaş kitle kültürüne baktı. Pop Art, altın çağının zirvesinde, o zamanlar çağdaş sanat standartlarına uymayı reddettiği için genellikle 'sanat karşıtı' olarak müjdelendi.

'Pop Art' teriminin ne anlama geldiğini anlamak, hareketi destekleyen temel fikirleri aydınlatmaya yardımcı olmaktadır. Sanatçı Richard Hamilton daha önce arkadaşlarına yazdığı bir mektupta Pop Art Sanatının özelliklerini listelemiştir. Bunlar;

Popüler (kitle için tasarlanmış),

Geçici (kısa vadeli çözüm),

Harcanabilir (kolayca unutulabilir),

Düşük maliyetli, Toplu üretim, Genç (gençliği hedefleyen),

Esprili, Seksi, Aldatıcı, Büyüleyici, Büyük iş olarak nitelendirilmiştir.

Andy Warhol'un Campbell's Soup Cans 1962'deki mütevazı fasulye konservesi gibi ev eşyaları veya Marilyn Monroe'daki Marilyn Monroe gibi ikonik ünlüler, James Rosenquist tarafından I. hareketin kilit savunucusudur. Nitekim, markalı veya ticari sembolizm, Pop Art'ta özellikle önemli bir temadır. Logoları veya kişisel olmayan görüntüleri dahil etmek, sanatın sadece tarihten, mitolojiden veya ahlaktan değil her şeyden ve her şeyden ilham alabileceği fikrini güçlendirdi.