Pomeranian boo özellikleri nelerdir? Bakımı nasıl yapılır? Tüy döker mi?

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Süs köpekleri dendiği zaman akla ilk gelen türler içerisinde Pomeranian boo gelmektedir. Eğlenceli halleri ve sevimli görüntüleri ile beraber evde bakılacak en özel köpek türleri içerisinde yer alır. Bu hayvan türünü tercih etmek isteyen birçok hayvan sever ise Pomeranian boo hakkında bilgi almaya çalışıyor. Özellikle tüy dökmediği ve nasıl huyları oldu merak edilen konular içerisinde yer almaktadır.

Pomeranian Boo Özellikleri Nelerdir?

Pomeryan Bombo hem fiziksel hem de karakteristik özellikleri ile beraber öne çıkan sevimli köpek türleri içerisinde yer alır. Taşımış olduğu özellikleri ile beraber evde bakımı gerçekleşecek en güzel süs köpekleri içerisinde bulunur.

- 1,5 ila 3 kilo arasında değişkenlik gösterir.

- Omuz genişliği 25 ila 28 cm arasında değişir.

- Orta tüylü bir hayvandır.

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- Çift Kaman, düz bir karakteristik yapıya sahiptir.

- Birçok farklı renge sahiptir.

- Havlama oranı yüksektir.

- Günde 20 dakikadan fazla egzersize ihtiyacı vardır.

- 12 ile 16 yıl ömürleri bulunur.

- Sosyallik durumu düşükdür.

- Salyası ve horlaması düşükdür.

Özellikle ortalama boylarına genel olarak 10 aylık iken ulaşılır. Dik duran kulakları ve kutu gibi vücutları ile oldukça sevimli ve hoş bir görüntü sunarlar. Özellikle boyun bölgesinde tüylerinin diğer kısımlarına göre daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Can dost olduklarını ve insanlara sıcak davrandıklarını da eklemek gerekir. Ancak dışarıda gezerken çok fazla havlayan bir köpek türü olduğu da bir gerçektir.

Pomeranian Boo Bakımı Nasıl Yapılır?

Özellikle bakımı oldukça kolay olan hayvan türleri içerisinde pomeryan türleri gelmektedir. Çünkü apartmanda rahatlıkla bakılabilir ve aslına bakılırsa daire içerisinde pek sesleri çıkmaz. Gün içerisinde tüylerini taramak sağlık açısından önemli bir yere sahiptir. Tabii bunu haftada iki veya üç kere yapmak daha etkili ve sağlıklı olur. Orta derecede enerjileri vardır ve hem evin içinde hem de dışarıda onlarla oynamak eğlencelidir. Eğitimi açık bir hayvan olmaları ile beraber, bunun için biraz dolaşmak gerektiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda egzersizleri çok seven hayvanlar oldukları için düzenli olarak bunu onlara yaptırmak ve yürüyüş gerçekleştirmek önemlidir. Ayrıca kendinden daha küçük boyutlu oyuncaklarla oynamayı seven hayvanlar içerisinde gelir.

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Pomeranian Boo Tüy Döker mi?

En merak edilen konular içerisinde pomeryan Boo türlerinin tüy döküp dökmediği geliyor. Genel anlamda uzun tüylü hayvanlar oldukları için tüy dökmeleri doğaldır. Ancak bunun aşırı olmadığını ifade etmek gerekir. Özel köpek tüyü alıcı aletler ile kolayca tüylerini toplamak mümkün. Aynı zamanda yine özel taraklar sayesinde tüylerini düzenli olarak taramak yeterlidir. Yaz ayları gelmeden veterinerde özel olarak tüylerini kısaltmak iyi olabilir. Böylece tüy dökümünü çok daha düşük bir seviyeye getirme şansı elde edilir. Tabii bu sayede hayvan da rahatlamış ve nefes almış olur.

Apartmanda Pomeranian Boo Bakılır mı?

Özellikle apartmanda bakılabilecek olan en güzel hayvan türleri içerisinde Pomeranian Boo türü geliyor. Genel olarak daire içerisinde pek sesi çıkmayan sakin hayvanları olduklarını söylemek mümkün. Sadece genelde gezdirirken insanlara belli oranda havladıklarını havalarına eklemek gerekir. Bunun dışında apartmanlarda rahatlıkla bakılabilecek en sevimli süs köpekleri içerisinde yer alıyor.