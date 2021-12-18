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POMEM ile PMYO arasındaki fark nedir? POMEM ile PMYO farkı

POMEM ile PMYO arasındaki fark nedir POMEM ile PMYO farkı

Günümüzün en gözde meslekleri arasında POMEM ve PMYO yer alıyor. Bu iki meslek de hem kazancı hem de toplum içindeki saygınlığı nedeni ile pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle günümüzde pek çok kişi bu iki meslek arasındaki farkı merak ediyor. POMEM ile PMYO arasındaki fark nedir sizler için derledik.

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Günümüzün en popüler meslek dalları içinde POMEM ve PMYO yer alıyor. Bu iki meslek arasındaki farklar pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

 POMEM ile PMYO Arasındaki Fark Nedir?

 PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu): Emniyet Teşkilatının polis ihtiyacını karşılamak amacı ile Polis Akademisi’ne bağlı olan en az lise mezunu polis adaylarına 2 yıllık süre ile ön lisans düzeyinde yatılı, parasız ve üniformalı mesleki öğretim ve eğitim veren eğitim kurumlarıdır.

 POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) : Emniyet Teşkilatının polis ihtiyacını karşılamak için Polis Akademisi’ne bağlı olarak görev yapan en az ön lisans mezunu polis adaylarına 4 aydan az olmamak üzere parasız, üniformalı ve yatılı mesleki eğitim ve öğretim veren eğitim kurumlarıdır. POMEM ve PMYO arasındaki farklar ise şunlardır;

PMYO’larda 2 yıllık eğitim verilirken POMEM’lerde ise, en az 4 ay eğitim verilir.

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PMYO’lara en az lise mezunu olan adaylar başvuru yapabilir. Fakat POMEM’lere başvuru sayısının %20’sini geçmemek üzere ön lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilir.

PMYO’lara başvuru yapabilmek için TYT esas alınır. Ama POMEM’lere başvuru yapabilmek için ise, KPSS şartı gerekir.

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