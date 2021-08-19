Polylot nedir ve nasıl olunur? Birden çok dil sahibi nasıl olunur

Birden çok dil sahibi nasıl olur öğrenerek dil konusunda gelişim elde etmek ve birden çok dili aynı esnada konuşabilmek mümkün olabilmektedir.

Birden fazla dil öğrenmek ve öğrenilen dilleri rahatlıkla konuşabilmek sadece ileri zekaya sahip olarak nitelendirilen kişileri kapsayan bir özellik olmaktan çıkmaktadır. Günümüzde iki dil konuşmak normelleşirken üç dil ve daha fazlasını konuşabilen kişiler ve hatta altı yedi dil bilen kişilerde bulunmaktadır.

Polyglot Nedir? Nasıl Olunur?

Polyglot yani çok dil bilen kişi anlamına gelen bu kelime köken olarak Yunanca bir kelimedir. Poly çok glotta dil kelimelerinin birleşmesinden polyglot kelimesi ortaya çıkmaktadır. Polyglot kendi ana dili haricinde üç veya daha fazla dil kullanabilen ve konuşabilen kişiler için kullanılan bir tabir olmaktadır. Polyglot olabilmek için kişinin kendi dilinden farklı üç veya üçten fazla yabancı dili kullanarak konuşabilmesi gerekmektedir.

Birden Çok Dil Sahibi Nasıl Olunur?

Birden çok dil öğrenebilmek için kişinin pratikte de bu dilleri kullanabilmesi yardımcı olan bir etken olmaktadır. Aynı zamanda beş yaşından itibaren dil öğrenmek ve tekrarlar yaparak dilde kendini geliştirmek de faydalı olmaktadır.

Birden çok dil sahibi olmak için yapılması gerekenler şunlardır;

Öğrenilmek istenilen dile ait kelimeler ezberlenmeli ve günlük hayatta kullanılmaya çalışılmalıdır.

Öğrenilmek istenen dilin özelliklerinin ne olduğu ve pratik yolları öğrenilmelidir.

Yabancı dilde kitaplar okunmalı ve filmler izlenilmelidir. Öğrenilmek istenen dile ait ülkenin haberlerini takip etmek ve o dildeki kayıtları izlemek de yardımcı olmaktadır.

Öğrenilmeye başlanılan dilde pratik yapmak ve pratik yapabilmek için o dili kullanan kişiler ile iletişime girmek ezberlenen kelimeleri ve cümlelerin akılda kalıcılığını arttırmaktadır. Zamanla öğrenilen kelimeler birer refleks olarak kullanılarak doğal kullanım elde edilmektedir.

Tüm bunların yanında yabancı dilde şarkılar dinlemek ve o dile ait kültürel öğeleri öğrenmek dilin kavranmasını kolaylaştırmaktadır.

Birden fazla dil öğrenmek ve konuşmak için her öğrenilen dilin niteliğini ayırmak ve başlangıçta birbirine benzemeyen dilleri öğrenmek daha faydalı olmaktadır.

Polyglot olabilmek için her kişinin kapasitesi aynı olmayıp kimi çocukluktan itibaren dil öğrenmesinin sayesinde kimi ise çalışarak dil konusunda gelişim kaydedebilmektedir. Özellikle çok uluslu şirketlerde çalışan kişilerin zamanla birden fazla dil öğrenerek aşina oldukları dilleri kolaylıkla pratikte kullanabildikleri gözlemlenmiştir.