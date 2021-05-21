Poliüretan nedir ve ne işe yarar? Poliüretan özellikleri nelerdir ve nerelerde kullanılır

Poliüretan, ısıyla sertleşen bir plastiktir. Yani polimerizasyondan sonra sertleşir ve tekrar yumuşatılamaz.

Poliüretan Nedir?

1937 yılında keşfinden bu yana, Poliüretan birçok alanda kullanılmıştır. Bugün kullandığımız sert poliüretan köpük 1950'lerden kalmadır. Önümüzdeki birkaç yılın gelişmesiyle birlikte poliüretan, günlük hayatta birçok ürün için vazgeçilmez bir hammadde haline geldi.

Poliüretan vernik, bir fırça ile sürekli ve net bir şekilde kurutulabilen sıvı bir boyadır. Zeminleri, dolapları ve diğer ahşap ürünleri korumak için kullanılan bir reçinedir. Şeffaf, suya, mantara ve küflenmeye karşı dayanıklı ve aşınmaya karşı dirençli olduğu için ideal vernik seçimidir. Ayrıca diğer cila türlerinden daha hızlı kurur ve düz renk veya parlak perdelere sahiptir.

Poliüretan Özellikleri Nelerdir?

Su bazlı ve solvent bazlı poliüretan vernik olmak üzere iki çeşidi vardır. Su bazlı poliüretan, solvent bazlı ürünlere göre daha çevre dostu ve kullanımı daha güvenlidir. Bununla birlikte, aşınma direnci solvent bazlı ürünler kadar iyi değildir. Deniz verniği olarak da bilinir. Ürün başlangıçta gemilerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Poliüretan sadece su geçirmez koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda esneklik de sağlar. Bu nedenle kullanım sırasında bükülebilen ve yumuşak ahşaplarda da uygulanabilir.

Poliüretan Nasıl Uygulanır ve Nerelerde Kullanılır?

Poliüretan vernikler genellikle köpük veya naylon fırçalarla uygulanır. İnce bir kat uygulamak, gece boyunca kurumaya bırakmak ve ardından ikinci katı uygulamadan önce hafifçe zımparalamak önemlidir. Uygulama genellikle üç ila dört kat gerektirir. Uygulamadan sonra pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Fakat kalın uygulanırsa bulutlu görünmeye başlayabilir.

Poliüretan verniğin yanlış kullanılması veya çok fazla boyaya uygulanması ahşap yüzeyin plastik gibi görünmesine de neden olabilir. Bu verniğin pek çok türü UV ışınlarına dayanıklı değildir ve zamanla sararabilir. Yapışma sorunlarına neden olabileceğinden, poliüretanın cilalı yüzeyine başka tip vernikler eklemek de zor olabilir. Poliüretan verniği mineral yağ ile inceltmek plastik benzeri yüzeyi hafifletebilir.

Poliüretan vernik çok dayanıklıdır. Yağ bazlı poliüretanin kullanımı da kolaydır. Isıya dayanıklılık, kimyasal direnç ve çizilme direnci özelliklerine sahiptir. Talimatlara göre boyarken, yağ bazlı poliüretan ahşabın rengini derinleştirebilecek pürüzsüz ve parlak bir yüzey sağlar. Su bazlı poliüretan ahşaba nüfuz etmez ve ahşabın rengini bozmaz.

Mobilya

Ağırlıklı olarak esnek köpük formunda olan poliüretan, mobilya, yatak ve zemin gibi ahşap alanlarda kullanılan en popüler malzemelerden biridir. Esnek poliüretan köpük, döşemeli mobilyalarda kullanılan bir yastıklama malzemesidir ve işlevi mobilyayı daha dayanıklı, konforlu ve destekleyici hale getirmektir.

Denizcilik

Poliüretan epoksi, gövdeyi sudan, havadan, korozyondan koruyabilir ve sürtünmeyi azaltabilir. Akışkanlar mekaniğini etkileyebilir ve dayanıklılık kazandırır.

Tıbbi

Poliüretanlar tıp alanında, kateter ve genel amaçlı tüpler, hastane yatakları, cerrahi örtüler, yara sargıları ve çeşitli enjeksiyonla kalıplanmış cihazlar dahil olmak üzere tıbbi uygulamalarda kullanılmaktadır.

Ambalaj

Poliüretan ambalaj köpüğü, nakliye sırasında güvenlik önlemi olarak ambalajlarda da kullanılmaktadır.

Poliüretan Vernik İçin Güvenlik Önlemleri

Yağ bazlı poliüretan kullanıyorsanız yanıcılığı yüksek olduğundan lütfen ısı ve ateş kaynaklarından uzak tutunuz. İyi havalandırılmış bir alanda çalıştığınızda solunum maskeleri, eldivenler ve koruyucu giysiler giydiğinizden emin olun. Ürünün talimatlarını dikkatlice okuyun.

Solvent bazlı poliüretanın soğuk veya nemli ortamlarda yavaşça kuruyabileceğini unutmayı. Bu nedenle başka bir kat uygulamadan önce tamamen kurumasını sağlamak önemlidir. Ayrıca toz da düşebilir. Bu nedenle temiz ve tozsuz bir yerde çalışın. Solvent bazlı poliüretan, çevreye olumsuz etkisi olan organik solventler içerirken, su bazlı vernikler daha çevre dostudur.