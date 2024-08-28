×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimPolis Amirleri Eğitim Merkezine öğrenci alınacak

Polis Amirleri Eğitim Merkezine öğrenci alınacak

Güncelleme Tarihi:

#Polis Akademisi Başkanlığı#Polis Amirleri Eğitim Merkezi#Resmi Gazete
Polis Amirleri Eğitim Merkezine öğrenci alınacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 10:00

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezine (PAEM) 360'ı erkek, 90'ı kadın olmak üzere 450 öğrenci alınacak.

Haberin Devamı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne 360 erkek, 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alımı yapılacak. Söz konusu öğrenci alımına, örgün eğitim veren üniversitelerin en az 4 yıl süreli fakülte mezunlarından KPSS P3 puan türünden 75 ve üzeri puan almış adaylar başvurabilecek. Alıma ilişkin giriş koşulları, başvuru ve sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan "www.pa.edu.tr" adresinden ilan edilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Polis Akademisi Başkanlığı#Polis Amirleri Eğitim Merkezi#Resmi Gazete

BAKMADAN GEÇME!