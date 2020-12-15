Polipropilen nedir ve nerelerde kullanılır? Polipropilen kullanım alanları

Polimer türündeki plastik 1954 yılında, Karl Rehn tarafından keşfedildi. 1957 yılından sonra tekstil sektöründe kullanılmaya başlanan polipropilen, birçok çeşidi bulunmaktadır. Ticari polipropilen adıyla da bilinen ve daha çok mühendislik alanında kullanılan türüne ''HDPE'' denir.

Polipropilen Nedir?

Polipropilen özgül ağırlığı düşün olan bir plastik çeşididir. Kısa adı ''pp'' olan bu plastik, aynı zamanda jelatinin ham maddesidir. Son yıllarda ultraviyole koruyucuları ile birlikte eritildiği için güneş ışığına karşı mukavemet gücü artmıştır. Endüstriyel alanda en fazla kullanılan termo plastiklerden biri olan polipropilenin çekme payı 0,006 mm ile 0,02 mm arasıdır.

Bu plastik türünün kullanımı yaygınlaşmadan önce bina içi ısıtma tesisatlarında polietilen adlı bir kimyasal kullanılıyordu. Polipropileni polietilene oranla daha kolay üretilir ve ısı dayanımı çok daha yüksektir. Bu nedenle başta bina içi tesisat sistemleri omak üzere birçok tesisatta ağırlıklı olarak bu malzeme kullanılır.

Birçok açıdan kullanım avantajı sağlayan polimerler, oldukça dayanıklıdır. Çevre şartlarına ve darbelere karşı dayanıklıdır. Çeşitli kimyasallar ile birlikte üretildiğinde daha dayanıklı ve uzun ömürlü olur. Özellikle ultraviyole stabilizatörü ile birlikte üretildiğinde yüzeyi daha sert olur ve çizilmez. Polipropilenin en önemli özelliklerinden biri insan vücudu tarafından emilemeyen tek dikiş türü olmasıdır. Bu nedenle hasta sağlığı için ameliyathanelerde yoğunlukla polipropilenden üretilen dikişler kullanılır.

Poliporpilen Nerelerde Kullanılır?

Poliporpilen kimyasalının en fazla kullanıldığı alanlardan biri otomotiv sektörüdür. Abs ile birlikte kaporta yapımında kullanılır. Hem opak hem de sert bir malzeme olduğu için üst düzey koruma sağlar.

Poliüretan da bir poliporpilen çeşidi olup en fazla halı üretiminde kullanılır. Isı izolasyonu sağlayan ve son derece dayanıklı olan bu malzeme, ses yalıtımı da sağlar. Poliüretan köpükten imal edilen süngerler ise temizlik amacıyla kullanılır. Bu polimer ile birlikte çok daha hızlı ve ucuz iplik üretmek mümkün hale gelmiştir. Özellikle 1970'li yıllardan sonra çuval üretiminde sıklıkla bu malzeme tercih edilmiştir. Tekstil sektöründe de kullanılan poliporpilen, naylon çorapların çok daha esnek ve dayanıklı olmasını sağlar.

Son yıllarda otomat bardakları da bu malzemeden üretilmektedir. Diğer plastik bardaklara oranla daha kalın bir yapıya sahip olan bu bardaklar beyaz renklidir. Özellikle çay - kahve türü sıcak içeceklerin daha rahat içilmesini sağlar. Non woven teknolojisi ile üretilmiş kumaşların içerisinde de eser miktarda poliporpilen bulunur. Antibakteriyel özelliklere sahip olan bu kumaşlardan üretilen bebek bezleri de çok daha kullanışlıdır. Polimerden üretilen ve maliyeti diğer kumaş türlerine göre çok daha düşük olan non woven kumaşların, sıvı iticidir ve temizlik bezlerinde de kullanılır.

Polipropilen Kullanım Alanları

Polipropilen, 2000'li yılların başından itibaren dünya genelinde en çok kullanılan ham maddelerden biri olmuştur. Kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

1- Atık su borularının imalarında

2- Kaporta yapımında

3- Temizlik süngeri yapımında

4- Isı izolasyonlu lüks halı üretiminde

5- Bina içi ısıtma tesisatlarında

6- Naylon çorapların üretiminde

7- Çuval imalatında

8- Ambalajlarda

9- Kap imalatında

10- Atık su borularının yapımında

11- Otomobillerin tamponunda

12- Bahçe mobilyalarında

13- Temizlik bezlerinde

14- Vatka yapımında

15- Çocuk bezlerinin üretiminde

16- Çamaşır makinelerinin iç kısmında yer alan tamburlarda

17- Savunma sanayinde

18- Tezgah imalatında