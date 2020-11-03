Polimorfizm nedir? Polimorfizm (Çok biçimlilik) hakkında bilgi

Polimorfizm bir diğer adı ile çok biçimcilik, biyolojide aynı habitatta birden çok biçimin bulunması şeklinde adlandırılır.

Polimorfizm (Çok Biçimlilik) Hakkında Bilgi

Polimorfizm yani çok biçimcilik, bit türün başka bir tür gibi davranabilme ve bu tür gibi kullanılabilme özelliğinden kaynaklanır. Nesne yönelimli programlama dillerinde çok biçimcilik özelliği de yine aynı temel sınıftan türetilmiş olan sınıflarda paylaşılan bir uygulamadır.

Diğer bir ifadeyle aşırı yüklenen aynı metodun diğer sınıflara farklı şekillerde uyarlanabilmesidir. Nesnenin davranışı, çalışma anında belirlenir. Bu nedenle pek çok programcı, çok biçimcilik özelliği sayesinde nesnelerin türünü önceden bilmesi gerekmez. Polimorfizm, pek çok işlemi oldukça kolaylaştıran bir kavramdır. Bir nesnenin birden fazla nesne gibi davranmasına Polimorfizm denir.

Polimorfizm Çeşitleri

Çok biçimcilik, bir nesnenin farklı amaçlar için de kullanılabileceğini gösterir. Çok biçimcilik statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır.

Statik çok biçimcilik: Operatörlerin ve metotların çok yüklenmesi sonucunda ortaya çıkar.

Dinamik çok biçimcilik: Özet sınıflardan miras olma yolu ile işlemlerin gerçekleştirilebildiği işlemin ismidir.

Çok Biçimcilik Örnekleri

Çok birinciliğin daha kolay anlaşılabilmesi için, statik çok biçimcilik türünden metotların çok yüklenmesini gösteren bir çalışma göstereceğiz;

Öncelikle iki adet Hareket ve Canlı Tip olmak üzere enum oluşturalım:

enumCanliTip { Insan=0, Hayvan=1 } enumHareket { Havla=0, KuyrukSalla=1, PatiUzat=2 }

Daha sonra; üç adet static void metot oluşturalım.

static void Konus(CanliTip e,string ifade) { Console.WriteLine("{0}der ki: '{1}'",e,ifade); } static void Konus(string ifade) { Console.WriteLine(ifade); } static void Konus(CanliTip e , Hareket f) { Console.WriteLine("{0}şunu yaptı: {1}",e,f); }

Şimdi de, bu metotlarımızı projeye yerleştirelim:

static void Main(string[] args) { Konus(CanliTip.Insan,"ben bir insanım"); Konus(CanliTip.Hayvan , Hareket.Pati); Konus("Hav"); Console.ReadLine(); }

Bu işlemin sonucunda ise, uygulama çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir çıktı alabilirsiniz;

İnsan der ki: 'ben bir insanım'

Hayvan şunu yaptı: PatiUzat

Hav

Örnekteki gibi pek çok örnek oluşturulabilir. Örneğin, okuma metodu olan bir okuyucu sınıfı gibi çalışmalar da oluşturulabilir. Veri tabanından, klavyeden ve farklı bir cihazdan gelen tüm bilgileri farklı parametrelere sahip aynı isimli metot ile okuyabilirsiniz. Dinamik çok biçimcilik ise, daha karmaşık bir formata sahiptir. Dinamik çok biçimcilik, aynı zamanda çalışma zamanı çok biçimciliği olarak da bilinir.