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Poligon nedir? Kimler poligonda atış yapabilir?

Poligon nedir Kimler poligonda atış yapabilir

Poligon, günümüzde insanlar tarafından sıklıkla kullanılan tesislerdir. Özellikle ateşli silah ya da ok atışı uygulamaları için kurulmuş olan bu tesislere günümüzde oldukça ilgi duyulmaktadır. Bunun yanı sıra bu poligon tesislerinin ne olduğu ve kimlerin buralarda atış yapabileceği çokça merak edilir. Bu bakımdan poligon ne olduğu poligonlarda kimlerin atış yapabileceğini öğrenebilir ve günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sizin için Poligon nedir? Kimler poligonda atış yapabilir tüm detaylarıyla derledik.

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Poligon, ok ya da ateşli silah ile atış yapılan yerlere denir. Poligonlar açık ve kapalı olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Açık hava poligonlarında daha çok tüfek kullanırken kapalı poligonlarda tabanca ile ateş edilmektedir. Bunun yanı sıra bu poligonlarda kişinin atış yapabilmesi için 18 yaşını doldurması gerekmektedir.

 Poligon nedir?

 Poligon kelimesi Fransızcada ''polygone'' kelimesinden dilimize geçmiştir. Bu sebeple Fransızcadan alınan bu kelime ''atış alanı'' manasına gelmektedir.

 Başka bir deyişle poligon, atış deneyimi kazanmak isteyen kişilerin ateşli silahlar ile veya ok ile atış yaptıkları yerlere denir.

 Atış poligonları açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Açık hava poligonları güvenlik, toprak kirliliği veya gürültü kirliliği gibi durumlara mahal verilmemesi açısından daha çok insanların ve yerleşim alanlarının dışında konumlanmıştır.

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 Kapalı poligonlar ise insanların yaşadıkları yerleşim bölgelerinde ve kentsel alanlarda bulunabilen daha çok tercih edilen poligon türüdür. Bunun yanı sıra kapalı poligonlar genellikle binaların bodrum katlarına inşa edilir ve buralarda faaliyet gösterir. Ayrıca kapalı poligonların havadar olması, aydınlığı, güneş alması, havalandırma sistemlerinin ve akustik izolasyonun çok iyi olması önem teşkil etmektedir.

 Bununa birlikte poligon tesislerinde yapılan atışlar bir gözlemci tarafından kontrol edilir. Atış yapılan hedefler daha çok plastik ve kağıttan yapılmaktadır.

  Kimler Poligonda Atış Yapabilir?

 Kurulmuş olan açık ya da kapalı poligon alanlarında kişinin atış yapabilmesi için 18 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir. Kişilerin silah ruhsatlarının olup olmadığına bakılmaksızın 18 yaşını dolduran herkes atış yapabilir.

 18 yaşını tamamlamamış olan kişiler ise atış yapacakları esnada yanlarında mutlaka veli ya da vasileri bulunmak zorundadır. Bu suretle 18 yaşını doldurmayan kişiler de velilerinin bulunması durumunda poligonlarda atış yapabilirler.

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