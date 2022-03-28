Pola kovalent bağ nedir, özellikleri nelerdir ve nasıl oluşur? Polar kovalent bağ içeren besinler ve örnekleri

Haberin Devamı

Günümüzün modern ansiklopedisi olan internette her gün milyarlarca bilgi aranmaktadır. Öğrenciler açısından bu durum ders konuları söz konusu olduğunda özellikle yardımcı bir faktördür. Derslerle ilgili çeşitli konularda fikir edinmek için pek çok öğrenci internetten yardım almaktadır. Hiç şüphesiz ki bilimin temel dallarından biri olan Kimya en çok arama yapılan alanlardan biridir. Kimya dersi denilince akla gelen en popüler konulardan başında da Kovalent bağ ve kovalent bağ içeren bileşikler gelmektedir.

Kovalent Bağ Nedir?

Kovalent bağ, bir veya daha fazla elektronun ayrılması ile karakterize edilen iki atom arasındaki kimyasal bağın tanımıdır. Tipik olarak bağ, ortaya çıkan molekülü bir arada tutan toplam çekim kuvveti olarak tanımlanabilir. Ortak bir elektron ya da elektronlar her iki çekirdeğin etrafında dolaşır ve uzun süre iki çekirdek arasındaki bölgede oldukları için bu alanda (-) yüklü bir alan oluştururlar. Bir kovalent bağ ikiye ayrılır: polar kovalent bağ ve polar olmayan kovalent bağ. Söz konusu atomların dış yörüngeleri işgal edildiğinde bir kovalent bağ oluşur.

Haberin Devamı

Kovalent Bağ Özellikleri

Kovalent bağlar, iyonik ve metalik bağlardan farklıdır. Onlar gibi sabit olma eğiliminde değildir çünkü bu bağlar yönlüdür; Bağ açıları, etkileşimin gücü üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu etkinin nedeni, üst üste binen atomik orbitallerin bir sonucu olarak kovalent bağların oluşmasıdır. Atomik orbitallerin (p, d ve f orbitalleri) tümü yönlüdür ve bağlanma sırasında önemli yönlü etkileşimlere neden olur.

Benzer elektronegatifliğe sahip atomlar arasında genellikle bir kovalent bağ oluşur. Sonuç olarak, metal olmayanlar kovalent bağları tercih etme eğilimindedir ve metaller, kolayca hareket eden elektronların daha serbestçe dolaşmasına izin veren metalik bağlar oluşturur. Metal olmayanlarda bir elektronu serbest bırakmak daha zordur, bu nedenle benzer elektronegatifliğe sahip bir maddeyle bağ söz konusu olduğunda o elektronu paylaşmak tek seçenektir.

Polar Kovalent Bağa Hangi Örnek Verilebilir?

Haberin Devamı

Farklı metal olmayan türleri arasında oluşan bağa polar kovalent veya polar bağ denir. Elektronlar iki atom arasında eşit olarak dağılmadığından, polar kovalent bağ olarak bilinen polarizasyon meydana gelir. Örneğin, HF molekülüne bakarsanız, elektronlar ayrıldığında hidrojen ve flor atomları arasında bir polar kovalent bağ görebilirsiniz.

Hidrojen molekülü; H..H veya H ± H olarak adlandırılır. Birincisi elektron nokta yapısıdır (Lewis yapısı), ikincisi açık formüldür. ‡ O2, F2, Cl2, Br2, I2 ve N2 moleküllerinde polar olmayan kovalent bağlar da vardır.

Polar Kovalent Bileşikler

Örnek olarak, bir HF molekülünün oluşumunu ele alalım: florun sonlu bir enerji seviyesinde 7 elektronu ve hidrojenin 1 elektronu vardır. Bu molekülde Hidrojen ve flor atamları arasında kovalent bir bağ oluşur. Flor elektronları hidrojenden daha çok sevdiğinden, paylaşılan elektronları daha fazla çeker, böylece kısmen negatif yüklü ve hidrojen kısmen pozitif yüklü olur. Önce polarizasyon meydana gelir. ‡ Bir HF bağlantısı kuruluyor. ‡ H..F - elektron nokta yapısı. ‡ Açık formül H ± F olarak adlandırılır. ‡ Molekül lineerdir. ‡ Metal olmayan atomların farklı türleri arasında kovalent bağlar oluşur.