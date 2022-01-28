Poğaça nasıl yazılır? Poğaça kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Ersun Yanaldan sonra Sergen Yalçın Sürpriz talip: 3 adaydan biri...Ersun Yanal'dan sonra Sergen Yalçın! Sürpriz talip: "3 adaydan biri..."#Transfer
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Erdoğandan Türkçenin önemine vurgu: Milli mücadeledirErdoğan'dan Türkçenin önemine vurgu: 'Milli mücadeledir'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi 5 maddelik bildiride dikkat çeken Ukrayna vurgusu Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi! 5 maddelik bildiride dikkat çeken 'Ukrayna' vurgusu#MGK
Kılıçdaroğlunun iddialarına Bakan Karaismailoğlundan yanıt: Öyle bir belge yokKılıçdaroğlu'nun iddialarına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Öyle bir belge yok#Adil Karaismailoğlu
Hull Cityde teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı 2.5 yıllık sözleşme...Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı! 2.5 yıllık sözleşme...#Hull City
Kovid-19da son tablo: Bugüne kadarki en yüksek seviyeKovid-19'da son tablo: Bugüne kadarki en yüksek seviye!#Koronavirüs
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı 3 firari aranıyor...Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı! 3 firari aranıyor...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı... Saldırgan linç edilmekten zor kurtulduBoşanma aşamasındaki eşini bıçakladı... Saldırgan linç edilmekten zor kurtuldu#Samsun
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyorİstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyor#Istanbul
Türkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan vedaTürkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan veda!#Fatma Girik
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi Marmaraya yeniden kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen tarih verdi! Marmara'ya yeniden kar geliyor#Meteoroloji
Ali Koçun yaptıkları çok ağrıma gitti'Ali Koç'un yaptıkları çok ağrıma gitti'#Aykut Kocaman
Fazla para gitmesin diye Kraliçenin saçları yokFazla para gitmesin diye! Kraliçe'nin saçları yok!#Kraliçe Elizabeth
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Poğaça nasıl yazılır? Poğaça kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Poğaça nasıl yazılır Poğaça kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Hem okunuşu hem de yazılışı açısından yanlış dile getirilen kelimeler içerisinde poğaça gelmektedir. Özellikle okunuşu üzerinden çok fazla hata yapılan bir sözcük olduğunu ifade etmek mümkün. Peki, poğaça nasıl yazılır? Poğaça kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı konusunda merak edilenleri derledik.

Haberin Devamı

Özellikle kelime içerisinde söz konusu, ‘ğ’ olduğu zaman çok fazla hata yapılmaktadır. Bu hatalar içerisinde hem yazılışı hem de okunuşu üzerine poğaça kelimesi öne çıkmaktadır. Günlük yaşamda da çok fazla kullanılması ile beraber mutlaka bu kelimenin doğru yazılışı öğrenilmelidir.

 Poğaça Nasıl Yazılır?

 Hamur türü bir yiyecek olarak öne çıkan poğaça en sevilen yiyecekler arasında yer almaktadır. Ancak özellikle tek başına ya da cümle içerisinde hatalı şekilde yazılan kelimelerden biri olarak da öne çıkar. Bu doğrultuda Kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Poğaça biçiminde ifade edilmektedir. Böylece hem yazılışı hem de okunuşu açısından aynı şekilde dile getirilmesi gerekir.

 Poğaça Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Bu kelimenin Türk Dil Kurumu üzerinden ele alınmış hali, ‘Poğaça’ şeklinde öne çıkmaktadır. Genelde yazılış üzerinden yapılan hata aynı zamanda okunuş kapsamında gerçekleşmektedir. Bu açıdan ele alınan hata ise, ‘Pooça’ ya da ‘Poça’ olduğunu söylemek mümkün. Bu hataları düşmeden mutlaka, ‘ğ’ kullanılması gerekmektedir.

Haberin Devamı

 ‘’Bu benim şimdiye kadar yediğim en güzel poğaçadır.’’

 Bu şekilde yazılışı ile beraber amacına uygun olarak farklı yerlerde kullanılabilir. Hem tek başına hem de cümle içerisinde değerlendirilir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA