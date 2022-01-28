Poğaça nasıl yazılır? Poğaça kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Özellikle kelime içerisinde söz konusu, ‘ğ’ olduğu zaman çok fazla hata yapılmaktadır. Bu hatalar içerisinde hem yazılışı hem de okunuşu üzerine poğaça kelimesi öne çıkmaktadır. Günlük yaşamda da çok fazla kullanılması ile beraber mutlaka bu kelimenin doğru yazılışı öğrenilmelidir.

Poğaça Nasıl Yazılır?

Hamur türü bir yiyecek olarak öne çıkan poğaça en sevilen yiyecekler arasında yer almaktadır. Ancak özellikle tek başına ya da cümle içerisinde hatalı şekilde yazılan kelimelerden biri olarak da öne çıkar. Bu doğrultuda Kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Poğaça biçiminde ifade edilmektedir. Böylece hem yazılışı hem de okunuşu açısından aynı şekilde dile getirilmesi gerekir.

Poğaça Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Bu kelimenin Türk Dil Kurumu üzerinden ele alınmış hali, ‘Poğaça’ şeklinde öne çıkmaktadır. Genelde yazılış üzerinden yapılan hata aynı zamanda okunuş kapsamında gerçekleşmektedir. Bu açıdan ele alınan hata ise, ‘Pooça’ ya da ‘Poça’ olduğunu söylemek mümkün. Bu hataları düşmeden mutlaka, ‘ğ’ kullanılması gerekmektedir.

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‘’Bu benim şimdiye kadar yediğim en güzel poğaçadır.’’

Bu şekilde yazılışı ile beraber amacına uygun olarak farklı yerlerde kullanılabilir. Hem tek başına hem de cümle içerisinde değerlendirilir.