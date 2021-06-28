Podye Nedir Ve Ne İşe Yarar? Araçta Podye Nerede Bulunur Ve Neden Önemlidir

Podye araçlarda bulunan önemli parçalardan biridir. Bu parça podya ismi ile de bilinir. Bu parça kaportanın bir bölümüdür. Araba ile ilgili olmayan kimseler bu parçanın ne işe yaradığını tam olarak bilemezler. Bu nedenle bu parça ile alakalı sıklıkla araştırmalar yapılmaktadır.

Podye Nedir ve Ne İşe Yarar?

Podye isimli bu parça sanayide çoğunlukla podya ismi ile de bilinir. Bunun dışında şase ucu, kılıç sacı, tüfek sacı isimleri ile de bilinmektedir.

Podye bir şasi parçasıdır. Araca yandan, önden ve de alt bölümden gelen darbelere karşı korur. Bu nedenle araçlar kaza yaptığı zaman öncelikle podyenin zarar görüp görmediğinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu parça otomobillerin yoldaki duruşu ile sapmalarını etkilemektedir. Bu nedenle de çok önemli bir parça olması ile bilinmektedir. Podye zarar gördüğü zaman araca balans ayarı yapılsa da araçlarda yine de çekme gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

Bu kısım aracın iskeletinin ilk bölümü olarak bilinir. Bu nedenle şasinin çok önemli bir parçasıdır. Podye, yol tutuşunu etkileyen bir bölümdür. Araçlarda kaza olması halinde darbenin önlenmesinde podyenin görevi büyüktür.

Bu parça çok dayanıklıdır. Ancak metalin akma noktasına direnç gösteremez. Bu nedenle darbe anında deforme olması da söz konusu olabilmektedir. Podyenin zarar görmesi halinde bu parça tamir edilmezse aracın tekerlek, amortisör ya da fren gibi parçalarında da bir takım sorunlar baş gösterebilmektedir.

Araçta Podye Nerede Bulunur ve Neden Önemlidir?

Podyenin aracın hangi kısmında bulunduğu sürücüler tarafından merak edilmektedir. Bu parça amortisör ile yan çamurluğa bağlı bir şekilde durmaktadır. Yani başka bir deyişle aracın ön lastiklerinin üst kısmında bulunur. Bu parça araçlarda ön fara kadar olan kısımda yer kaplar. Hatta bazı araçlarda podyeye motor kulağının da bağlı olduğu bilinmektedir.

Şasi araç iskelet yapısında başlangıç yeri olarak kabul edilmektedir. Podye ise bu kısma bağlı olan önemli bir parçadır. Podye aracın yol tutuşunu etkilemektedir. Bunun yanında herhangi bir kaza anında darbe alması halinde bu darbenin savuşturulmasını da sağlamaktadır.

İkinci el araç alacak olan kişiler bazen podye işlemli ibaresi ile karşılaşabilirler. Bu ibare kazalı araçlarda göçük olması nedeni ile düzeltme yapıldığı anlamına gelmektedir. Podye içeri göçtüğü zaman bu bölge özel ekipmanlar sayesinde çekilerek eski haline getirilebilmektedir. Daha sonra çekilen kısma kaynak yapılır ve bölgenin daha sağlam olması sağlanır.

Podye aracın en pahalı yerlerinden biridir. Çünkü en sert iskelet parçalarından biri olarak bilinmektedir. Eğer araç buradan hasar alırsa, hasarın durumuna göre iyileştirme gerçekleştirilebilir. Orta hasarı bulunan bir aracı profesyonel ekipler çekme işlemi ile eski haline getirebilirler. Fakat burada parçanın kaza sebebi ile direnç kaybettiği unutulmamalıdır. Bu nedenle ilk seferdeki kadar sağlam bir yapıda olmaz.

Eğer kazada parça geri dönülemez bir şekilde zarar alırsa o zaman podyenin komple değiştirilmesi gerekmektedir. İkinci el araç satın alacaksanız o zaman podye kısımlarının ekspertiz kontrollerinden geçmesi gerekir. Bu şekilde aracın hasar durumunu bilerek mantıklı bir şekilde araç satın almış olursunuz.

Kaza olması halinde meydana gelen hasarın ön motor aksamına kadar gelmemesi gerekir. Böyle olması halinde estetik olarak düzeltme yapılsa da aracın güvenliği açısından bu yöntem oldukça tehlikeli olmaktadır.