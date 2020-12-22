Podolog nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Podolog Olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Podoloji üzerine eğitimlerini tamamlayan kişiler, podolog unvanı alır. Ayak sağlığı ile ilgili bir bilimdir. Podolog kelimesi buradan gelir.

Podolog Nedir?

Kişilerin ayak sağlığının korunması ve bakımı ile ilgili hizmet veren sağlık çalışanına podolog denir. Podologlar ayak da olan sorunların teşhis edilmesi ve tedavisi esnasında yardımcı olan kişidir. Podologlar, ayak sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Hastaların ayak sağlığı ile tedavisini uzman doktorlar ile birlikte yapmaktadırlar.

Podologlar Ne İş Yapar?

1- Batık tırnak tedavisi ve batık tırnağı önleme çalışması,

2- Diyabeti olan hastalara ayak bakımı,

3- Ayakta bulunan nasırları tedavi etmek ve kalınlaşmış tırnakları temizlemek,

4- Tırnaklarda oluşmuş mantarları tedavi etmek ve çözüm bulmak,

5- Ayaklarda meydana gelen aşırı terlemeyi tedavi etmek ve önlemek,

6- Hastaların ayaklarında şekil bozukluğu varsa tedavi etmek,

7- Dansçıların ve sporla ilgilenen kişilerin ayak bakımlarını yapmak,

8- Diğer tüm kişilerin kişisel ve medikal bakımlarının tamamını yapmak podologların yaptığı işler arasındadır.

Podolog Nasıl Olunur?

Aktif olarak podolog olmak isteyen kişilerin bu alanında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması zorunludur. Podolog olmak için üniversitelerin 2 yıllık eğitim veren Sağlık Meslek Yüksekokullarının podoloji bölümünden mezun olunmalıdır. 2 yıllık podoloji bitirdikten sonra 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyonla, Hemşirelik bölümlerine dikey geçiş yapılabilmektedir.

Podolog Olma Şartları Nelerdir?

Podolog olma şartları arasında en önemlisi gerekli eğitimlerin tamamının alınması gerekmektedir. Bu dersleri almamış ve eğitimi tamamlamamış kişiler podolog olamaz. Alınması zorunlu olan dersler;

1- Genel Anatomi,

2- Genel Fizyoloji,

3- Temel Mikrobiyoloji,

4- Podoloji Uygulamaları,

5- Ayak Ortopedisi,

6- Patoloji,

7- Alt Ekstremite Nörolojisi,

8- Diyabet ve Ayak Sağlığı,

9- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uygulamalarıdır.

Podolog Maaşları Ne Kadardır?

Podolog uzmanları eğer bir devlet kurumunda çalışıyorsa maaşı özel sektöre göre farklıdır. Devlette podolog maaşları deneyim ve kıdeme göre değişiklik göstermektedir. Örneğin;

Mesleğe yeni başlayan bir podolog 4250 TL ile 4300 TL maaş alır.

Mesleğe başlayalı eğer 5 Yıl olduysa maaş 4400 TL ile 4500 TL arasındadır.

En yüksek kıdem ve maaşa sahip podolog 4900TL ile 5000 TL maaş almaktadır.

Podolog eğer özel kurumlarda işe başlayacaksa devlete göre maaşları daha da düşüktür. Özel kurumlara ait podolog maaşları ise;

İşe başlama yıllarına göre maaşları 2500 TL ile 4500 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Podologlar İçin İş İmkanları Nelerdir?

Podologlar, devlet hastanelerinde, üniversite araştırma hastanelerinde ve özel hastanelerde podoloji teknikeri olarak görev alırlar. Podologlar hastanelerde çalışmak isterlerse KPSS sınavına girme zorunluluğu vardır. Ancak sınavda gerekli puan alınamaz ya da başarısız olurlarsa özel hastanelerde çalışmaları mümkündür. Podologlar sadece hastanelerde çalışmaz.

Ayak sağlığı ile ilgili cihazlar üreten firmalarda çalışmaları da mümkündür. Örneğin, yürümek için kullanılan cihazların üretildiği firmalarda danışman görevi ile çalışabilirler. Kısaca firmalarda ayak sağlığı danışmanı, satış elamanı ve dağıtım uzmanı olabilirler. Podolog mezunları aynı zamanda futbol takımlarında ayak sağlığı uzmanı olarak da çalışabilmektedirler.

Podoloji Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye'de podoloji eğitimi veren 3 üniversite bulunmaktadır. Bu eğitimi veren üniversiteler;

1- Kocaeli Üniversitesi ( Devlet üniversitesi )

2- Biruni Üniversitesi ( Özel üniversite )

3- Acıbadem Üniversitesi ( Özel üniversite )