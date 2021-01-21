PNP transistör nedir? PNP Transistör çalışma prensibi ve sembolü

PNP transistörü, iki P tipi yarı iletken arasına bir N tipi malzeme katmanının koyulmasıyla oluşturulan üç terminalden oluşan akım kontrollü cihazdır.

PNP Transistör Nedir?

PNP transistörü, pozitif - negatif - pozitif transistör olarak da ifade edilebilir. PNP transistörünün iletim sürecine dahil olan çoğu yük taşıyıcıları deliklerdir. Dolayısıyla, kollektörde oluşan akım deliklerin hareketinin bir sonucudur. Transistörün tabanı, kollektöre göre daima pozitif tutulur, böylece kolektör bağlantısındaki delik tabana giremez.

Taban yayıcı, yayıcı bölgeden gelen deliklerin tabana geçer ve ardından tükenme bölgesini geçerek toplayıcı bölgeye girmesi nedeniyle ileride tutulur. Verici bölgesindeki delik, pilin pozitif terminali tarafından itilecek ve N bölgesinde bulunan elektronlar tarafından çekilecektir. Böylece, her iki bağlantı arasındaki etkin taban genişliği azalacaktır.

PNP transistörü, başka bir Bipolar Bağlantı Transistörü (BJT) türüdür. PNP transistörünün yapısı, NPN transistöründen tamamen farklıdır. PNP transistör yapısındaki iki PN bağlantı diyotu NPN transistörüne göre tersine çevrilir.

Elektronlar azınlık akım taşıyıcılarıdır. PNP transistörüne uygulanan tüm besleme voltajı polariteleri tersine çevrilir. PNP'de akım, ana terminale iletilir. PNP transistörü, tabandan küçük bir akım geçtiğinde açılır. PNP transistöründe akımın yönü emitörden kollektöre doğrudur.

PNP Transistör Çalışma Prensibi ve Sembolü Nedir?

PNP transistörünün çıkış özellikleri, NPN transistör özellikleriyle aynıdır. Küçük fark, PNP transistör karakteristik eğrisinin ters polarite voltajlarını ve akım değerlerini hesaplamak için 180 derece dönmesidir.

İçeri doğru ok, PNP transistöründeki akımın yönünün emitörden kollektöre olduğunu gösterir. Bu PNP transistör sembolüdür.

Genel olarak, PNP transistörü çoğu elektronik devrede NPN transistörlerinin yerini alabilir, tek fark voltajların polariteleri ve akım akışının yönleridir. PNP transistörleri, anahtarlama cihazları olarak da kullanılabilir.

PNP transistöründe, verici- taban bağlantısı ileri eğimli olarak bağlanır ve kolektör -taban bağlantısı ters eğimli olarak bağlanır. İleriye doğru eğimli olarak bağlanan yayıcı, elektronları bataryaya çeker ve dolayısıyla emitörden kollektöre akacak akımı oluşturur.

Kutuplar ve akım yönleri, NPN transistörüne kıyasla burada tersine çevrilir. Transistör yukarıda gösterildiği gibi tüm voltaj kaynaklarına bağlanırsa, temel akım transistörden geçer, ancak burada temel voltajın, transistörü çalıştırmak için yayıcıya göre daha negatif olması gerekir. Burada baz yayıcı bağlantısı bir diyot görevi görür. Tabandaki az miktardaki akım, büyük akımın emitörden toplayıcı bölgeye akışını kontrol eder.