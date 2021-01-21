Pnömatik nedir, ne işe yarar ve nerelerde kullanılır? Pnömatik hakkında bilgi

Pnömatik ifadesi Yunanca kökenli olup nefes anlamına gelmekte olan “pneuma” kelimesinden türetilmiştir. Endüstriyel sistemlerde pnömatik yer çok büyüktür.

Pnömatik Nedir?

Pnömatik kavramını özellikle mekanik sistemler üzerinde, iş arabalarında, pres ya da diğer makinelerin çalışmasında görülmektedir. Basınçlı havanın davranışını ve de özelliklerini inceleyen bir bilim dalı olmaktadır. Bu bilim dalı, mekanik kontrol tekniği, termodinamik ve gaz dinamiği gibi pek çok bilim dalını içermektedir. Pnömatiğin günümüz endüstrisine uygulanmış dalına endüstriyel pnömatik ismi verilmektedir.

Pnömatik Kullanım Alanları

Pnömatik sistemler genel olarak aşağıda görülen alanlar içinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu alanlar;

- Otomasyon ve robotik uygulamalar

- Temizlik işlemleri

- Dolum ve ambalaj makineleri

- Boyama işlemleri

- CNC makineler

- Montaj hatları

- Tekstil sanayi

- Vakum uygulamaları (tutma ve de taşıma işlevi)

- Enerji dönüşüm santralleri

- Gıda sektörü

- İş makineleri ve motorlu araçlar

- Gemi ve denizcilik endüstrisi şeklinde olmaktadır.

Pnömatik Endüstrideki Yeri Ve Önemi

Dünyada endüstriyel sistemlerde pnömatik sistemlerin kullanılmadığı alan nerdeyse yoktur denilebilir. Bir fabrika ve işletme projesi hazırlanırken havalandırma, elektrik, ısıtma ve soğutma gibi tesisatların yanında basınçlı hava tesisatı hazırlanmaktadır. Ayrıca orta ve büyük ölçekli işletmelerin nerdeyse tamamında küçük işletmelerinse bir kısmında pnömatik sistemler sık olarak kullanılmaktadır. Buna ek olarak elektrik enerjisi gibi bir pnömatik enerji de işletmelerin ve fabrikaların olmazsa olmazlarından birisidir.

Pnömatik Avantajları Nelerdir?

Pnömatik sistemlerin pek çok avantajlarıı bulunmaktadır. Diğer sistemler ile kıyaslandığı zaman daha önemli avantajları vardır. Öncelikle pnomatık sistem içinde gaz maddesi olarak dolaşmakta olanın hava olması alev alma ya da patlama risklerini hemen hemen en aza indirmektedir. Bu sistem genel olarak ekonomik olup sistem yapımı oldukça basit şekilde tamamlanmaktadır Montajı da kolay ve çok basit bir şekilde tamamlanmaktadır. Duruma bağlı olarak tekrardan monte edilip nakil edilebilmektedir. Diğer avantajı ise bu sistemin uzun ömürlü olmasıdır. Yüksek basınç kullanılmadığı zaman bağlantı bölümündeki elemanlar çok uzun süre kullanılabilmektedir.

Pnömatik sistemin geri dönüş amacı ile ayrı bir hatta da ihtiyacı yoktur. Çünkü içerisinde hava kullanıldığı sebebiyle işlem sonucunda hava yeniden atmosfere karışabilmektedir. Pnömatik sistem çalışma hızı bakımından diğer sistemlere göre büyük tasarruf avantajı sağlamaktadır. Sistem içerisinde ortaya çıkmış gücün şiddeti de istenildiği gibi ayarlanabilir.