Plywood Nedir, Nerelerde Kullanılır? Plywood İnşaatta Ne İşe Yarar?

Plywood kelimesini genellikle kontrplak olarak duyarız. Ev ve iş yeri gibi yaşam alanlarını yenilemeye kalkıştığımızda ve döşeme yaptırmak istediğimizde sıklıkla karşımıza kontrplak malzemesi çıkmaktadır.

Plywood Nedir?

Yoğun olarak inşaat sektöründe kullanılan orman ürünü çeşidine plywood bir diğer ismiyle kontrplak denmektedir.

Sektör içerisinde suya dayanıklı bir malzeme oluşu kullanım alanları da arttırmaktadır. Genelde beton kalıpların hazırlanmasında tercih edilmektedir. Brüt kalıp denilen olay sıvasız kalıp sistemi demektir. Sıvasız kalıp sistemlerine en uygun malzeme bu orman ürünüdür.

Tasarruf sağlaması ve ekonomik olmasından dolayı pek çok alanda kullanılmaktadır. Ürünün ömrünü uzatmak için çeşitli işlemlerde yapılabilmektedir. Ürünün kenarlarına epoksi boya sürmek bu işlemlerden bir tanesidir. Bu boya ise suya ve asitlere dayanıklı olduğu kadar zaman içinde de bu dayanıklılığı yitirmemektedir. Aynı zamanda yapıştırıcı niteliği olan kimyasal bir üründür.

Plywood Nerelerde Kullanılır?

Plywood inşaat sektöründe bir kalıp olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bir yüzeyin hafif olmasının istendiği durumlarda ve aynı zamanda esnek olmaması istendiği işlemlerde dayanıklı bir malzemeyle kaplanması gerektiği taktirde plywood kullanılmaktadır.

Beton dökmek için hazırlanan kalıplarda, dış cephe, tavan, duvar ve yer kaplaması gibi işlemlerde yapıları inşa etmek için plywood kullanılır.

Plywood İnşaatta Ne İşe Yarar?

Plywood inşaatta birden çok işlemi gerçekleştirmek için kullanılan yapılan işi de kolaylaştıran bir üründür. Beton dökülmesi yerlerde betonu dökmeden önce bir beton kalıbı hazırlanır. Bu kalıp seçeneklerinden en çok tercihe dilen ise plywood kalıp türüdür.

Kontrplak yani plywood aslında tahta bir levha sistemidir. Birçok kişi binalarının dış cephe kaplamasında tahta yani ahşap ürünleri tercih edebilmektedir. Plywood özelliği ise biçilerek değil soyularak elde edilmesidir. Biçilmiş kereste kullanılmadan bir binanın dış cephesini tahta levha ürünü ile kaplamak istiyorsanız plywood ürününden yararlanılır.

Suya karşı dayanıklı olmasından dolayı ve soyularak elde edilmesinden kaynaklı olarak daha ekonomiktir. Aynı zamanda da daha dayanıklıdır. Bu yüzden sadece dış cephe kaplamasında değil yer kaplamasında da tercih edilmektedir.

Plywood orman ürününün inşaatta o kadar çok kullanım alanı var ki bu alanlardan biri de tavan ve duvar kaplamaları için de kullanılıyor olmasıdır. Sadece zemin ve dış cephe kaplaması için uygunluğun yanında duvar, tavan gibi zeminler için de uygundur.

Ev ve iş yeri gibi yaşam alanlarının iç mekandaki duvar ve tavanları bu ürün ile kaplanabilir. Bu ürünün dayanıklı olmasının nedeni ise beton kalıplarda kullanılıyor olmasıdır. Bilindiği gibi beton, perde ve kolon gibi alanlarda çok yüksek basınç uygulamaktadır. Bu basınçtan dolayı da bir plywood malzemesi çok dayanıklı olmalıdır.

Plywood ürünü bu yüksek basınca karşı oldukça dayanıklı ve kırılmaz yapıdadır. Bu nedenden dolayı da inşaatta beton kalıplarda kullanılmaktadır.

Plywood hafif ve büyük paneller halindedir. Döşenmesi ve uygulanması oldukça basittir. Sıva yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak ekonomik tasarruf sağlamaktadır. Aynı zamanda da hızlı bir şekilde yapımı ve döşenmesi bittiği için zamandan da tasarruf elde ettirmektedir.

Kamyon, kamyonet, küçük tekne gibi araçlarda iç dizaynı sağlamak amacıyla da plywood ürünü kullanılmaktadır. Buradan da anlayacağımız gibi hem inşaat hem de dekorasyon alanında yer almaktadır. Taşımacılık, mobilya ve depolama sektöründe yer alan önemli inşaat ürünlerinden biridir.