Ploşnik Savaşı Tarihi Ve Özeti - Ploşnik Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Ploşnik Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Bosna Krallığı, Hırvat ve Arnavut prenslikleri ve Sırp Krallığı'nın ittifak yaparak çarpıştıkları bir muhaberedir.

Ploşnik Savaşı Nedir?

Ploşnik Savaşı, Topliça Nehri kıyısında bulunan " Ploşnik" diye bilinen yerde meydana gelmiştir. Ploşnik Bozgunu da denilen bu muhabereden Osmanlı Kuvvetleri büyük bir yenilgi alarak mağlup olmuşlardır. Bu bozgun Osmanlı Devleti'nin 1386 yılında ilk yenilgisi olarak da tarihe geçmiştir.

Ploşnik Savaşı Özeti Ve Kısaca Bilgi

Tarihi konusunda iki görüş vardır. Kaynaklardan birisi 1386 bir diğeri de 1387 olarak kayıt düşmektedir. Ploşnik Savaşı, Osmanlı Devletinin Balkanlar' da ilk ciddi yenilgisi olmuştur. Ploşnik Savaşı Sırbistan'ın Güneydoğu bölgesinde Ürgüp civarında yapılmıştır. Osmanlı Ordusu'na Şahin Paşa kumandanlık yapmıştır.

Sırp-Boşnak karma ordusunun komutanı ise Prens Lazar Hrebeljanovic idi. Karma ordunun asker sayısı 30.000 civarında iken Osmanlı Ordusu' nun asker sayısı 20.000 civarındaydı. Osmanlı Kuvvetlerinin kayıpları çok fazlaydı. Ordunun kaybı 13.000 civarında asker ve diğer kayıplardan oluşmaktaydı

Ploşnik Savaşı Tarihi

Osmanlı Kuvvetleri ile Sırp- Boşnak karma ordusu Ürgüp civarında 1386 tarihinde karşı karşıya gelmiştir. Muhabere tarihinin 1387 de olduğunu ileri süren tarihçiler de bulunmaktadır.

Ploşnik Savaşı Kimler Arasında Ve Nerede Olmuştur? Ploşnik Savaşı Tarafları

Ploşnik Savaşı bugün Ürgüp adıyla bilinen yerde meydana gelmiştir. Ploşnik Savaşının bir tarafında Osmanlı Kuvvetleri diğer tarafta ise Sırp - Boşnak karma bir ordu bulunmaktaydı. Karşı cephenin komutan Prens Lazar Hrebeljanovic iken Osmanlı Ordusu'nun komutanı Lale Şahin Paşa idi.

Ploşnik Savaşı Nedenleri

Ploşnik Muhaberesi Osmanlı Ordusu ile Sırp-Boşnak Ordusu arasında olmuştur. Ploşnik Savaşının Nedenleri şunlardır:

l Bosna Krallığı, Hırvat ve Arnavut prenslikleri, Sırp Krallığı birlik olup, ittifak yaparak Osmanlılara, baskın bir saldırı planlamışlardı. Balkanlardaki bu gizli ittifak Osmanlı Kuvvetlerine karşı hazırlığa geçmişti.

l Osmanlı Padişahı Sultan Murad, Şahin Paşa komutasındaki bir kuvveti Bosna topraklarına akına göndermişti.

l Osmanlı Ordusu ve kumandanı Şahin Paşa burada ittifak yapan Sırp-Bosna krallıklarının meydana getirdiği askeri kuvvetlerle karşılaşmıştır. Gerçekten beklenmedik bu durum karşısında Şahin Paşa komutanlığındaki Osmanlı Ordusu savaşı kaybederek büyük bir yenilgi yaşamıştır.

l Ploşnik Muhaberesi Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da aldığı ilk yenilgi olma özelliğini taşır.

l Ploşnik Bozgunu, Balkan prenslerinin Osmanlılara karşı kazanma ve topraklarını geri alma umudunu arttırmıştır. Psikoljik etkisi bu anlamda büyük olmuştur.

Ploşnik Savaşı Sonuçları

Ploşnik Savaşındaki yenilginin kötü sonuçları oldu. Çünkü Hırvat, Macar ve Leh başta olmak üzere bütün Balkan kral ve prenslerinin Osmanlı Devleti aleyhine cepheleşmelerine, birleşmelerine sebep olmuştur. Ploşnik Savaşının sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz:

l Ploşnik Bozgunu, Balkanlar'daki devletlere cesaret ve özgüven kazandırmıştı.

l Osmanlı Devleti'nin hiç beklemediği bu yenilgi geçici bir süre devlet olarak ilerleyebilmesini durdurmuştur.

l Ploşnik savaşından galip çıkan Sırp-Boşnak zaferi başka bir savaşın da nedeni olmuştur.

l 1389 yılında yapılan 1. Kosova Savaşı'nın sebeplerinden birisi de bu savaş olmuştur.

l I. Kosova Savaşı Osmanlı Devleti'nin büyük bir zafer elde etmesi ile sonuçlanmıştır.

Ploşnik Savaşı Önemi

Ploşnik Savaşı, Osmanlı Kuvvetlerinin büyük bir bozguna uğramasına sebep olmuşsa da I. Kosova Savaşı'nın da sebebi olmuştur denilebilir. I. Kosova Savaşı, Osmanlı Devleti'nin büyük bir zafer elde ettiği bir savaş olmuştur.